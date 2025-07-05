Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 162 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ Kế toán như:

Nhập liệu hóa đơn, chứng từ thanh toán, tạm ứng đầu vào

Kiểm tra sổ sách chứng từ thanh toán, tạm ứng ; thống kê các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hóa đơn xuất ra cho khách hành

Hỗ trợ các công việc liên quan nhập số liệu kế toán trên phần mềm Kế toán

Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hồ sơ thanh toán với khách hàng

Sắp xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên kế toán năm cuối, hoặc mới tốt nghiệp

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Sử dụng thành thạo excel

Chịu khó, hòa đồng, có thể tăng ca thêm giờ

Đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ trong thời gian thực tập từ 2-3 triệu

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn của công ty

Hỗ trợ gửi xe miễn phí tại tầng hầm công ty

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập

Linh hoạt thời gian

Tham gia vào các hoạt động nội bộ như nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

