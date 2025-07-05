Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Hoei VN
- Hà Nội: 162 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ Kế toán như:
Nhập liệu hóa đơn, chứng từ thanh toán, tạm ứng đầu vào
Kiểm tra sổ sách chứng từ thanh toán, tạm ứng ; thống kê các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hóa đơn xuất ra cho khách hành
Hỗ trợ các công việc liên quan nhập số liệu kế toán trên phần mềm Kế toán
Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hồ sơ thanh toán với khách hàng
Sắp xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Sử dụng thành thạo excel
Chịu khó, hòa đồng, có thể tăng ca thêm giờ
Đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn của công ty
Hỗ trợ gửi xe miễn phí tại tầng hầm công ty
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập
Linh hoạt thời gian
Tham gia vào các hoạt động nội bộ như nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
