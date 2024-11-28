Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động thu hút nguồn tuyển dụng qua các kênh: Facebook, website tuyển dụng...

Phát triển và duy trì tương tác tốt với các kênh tuyển dụng.

Hỗ trợ tìm kiếm sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Nhập data ứng viên, quản lý dữ liệu nguồn ứng viên một cách hiệu quả.

Hỗ trợ các công việc theo quy trình Tuyển dụng của Công ty

Thực hiện các công tác hỗ trợ khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường có kiến thức về QTKD, QTNS

Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tại từ đầu.

Khả năng giải quyết công việc logic đạt hiệu quả cao

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy logic tốt

Có laptop cá nhân

Làm việc fulltime và offline tại văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00-18h00)

Được đào tạo trong môi trường FnB trẻ, năng động

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được đóng dấu chứng nhận quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

