Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 183 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động thu hút nguồn tuyển dụng qua các kênh: Facebook, website tuyển dụng...
Phát triển và duy trì tương tác tốt với các kênh tuyển dụng.
Hỗ trợ tìm kiếm sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Nhập data ứng viên, quản lý dữ liệu nguồn ứng viên một cách hiệu quả.
Hỗ trợ các công việc theo quy trình Tuyển dụng của Công ty
Thực hiện các công tác hỗ trợ khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường có kiến thức về QTKD, QTNS
Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tại từ đầu.
Khả năng giải quyết công việc logic đạt hiệu quả cao
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy logic tốt
Có laptop cá nhân
Làm việc fulltime và offline tại văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00-18h00)
Được đào tạo trong môi trường FnB trẻ, năng động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được đóng dấu chứng nhận quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

