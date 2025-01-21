Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Tập Đoàn Novaon Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Phú, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Thực hiện tối ưu hóa loại sản phẩm, khuyến mãi và nội dung để giúp tăng CR trong các buổi Livestreams
Quản lý tiến độ với các bên liên quan để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ
Làm việc với KOL/KOC và các Brand để đề xuất và cung cấp khuyến mãi về hoa hồng sản phẩm
Lên kế hoạch và kiểm soát ngân sách Booking
Triển khai chiến lược hiển thị (Key Visual, SIS/Campaign Page, Thumbnail, Onsite) và sắp xếp sản phẩm
Triển khai quan hệ đối tác giữa Account Team và các Brand /Platform
Đề xuất mối quan hệ với nhà sáng tạo nội dung để thúc đẩy doanh thu bán hàng
Đánh giá hiệu quả của từng Creator để tìm ra sản phẩm phù hợp người sáng tạo cho thương hiệu
Hợp tác với các Vendor và MCN khác để vận hành KOL Mega live streaming

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức, hiểu biết về nền tảng Tiktok là 1 lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Booking KOL
Có thể đi làm full-time

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập, hỗ trợ chi phí gửi xe, hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được Tham gia học hỏi & phát triển, hướng đẫn bởi những Mentor dày dặn kinh nghiệm .
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2024.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Được đào tạo/ tham gia đào tạo thường xuyên và trau dồi kỹ năng tương tác, quản lý công việc trong môi trường công sở để có thể đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu trong công việc.
Môi trường làm việc Open, không gian mở, nhiều góc làm việc cũng như họp nhóm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

