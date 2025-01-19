Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Dịch thuật các hồ sơ tại Công ty: Anh-Việt, Việt-Anh

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết

Các công việc khác do cấp trên phân công

Báo cáo công việc

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiện đang là sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học trên toàn quốc, ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Học viện hành chính

Tiếng Anh tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Năng động, ham học hỏi

Làm việc bán thời gian (3 ngày / tuần), hoặc linh hoạt thời gian

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn công việc chuyên ngành, tiếp xúc môi trường làm việc thực tế

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài

Giúp rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.