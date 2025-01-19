Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Dịch thuật các hồ sơ tại Công ty: Anh-Việt, Việt-Anh
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết
Các công việc khác do cấp trên phân công
Báo cáo công việc
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiện đang là sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học trên toàn quốc, ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Học viện hành chính
Tiếng Anh tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Năng động, ham học hỏi
Làm việc bán thời gian (3 ngày / tuần), hoặc linh hoạt thời gian
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn công việc chuyên ngành, tiếp xúc môi trường làm việc thực tế
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài
Giúp rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Xu Hướng Du Học Định Cư NAT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
