Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH WESAAM
- Hồ Chí Minh: WESAAM không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tìm kiếm khách hàng và tư vấn (60%)
Tìm kiếm và liên hệ tư vấn, giới thiệu dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu cần tài khoản chạy quảng cáo trên nền tảng Zalo.
Tìm kiếm và liên hệ tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thuê đội ngũ nhân sự làm Marketing Zalo Ads bên ngoài.
Các công việc khác (40%)
Hỗ trợ khách hàng set up và tối ưu chiến dịch Zalo Ads.
Tham gia ghi hình, quay video và phối hợp cùng Team, Designer xây dựng các kênh Youtube, TikTok để giới thiệu dịch vụ Zalo Ads của Công ty.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (12h - 19h, giải lao 30 phút) và Thứ 7 (12h - 17h), có thể hỗ trợ off 1 buổi chiều.
Thời gian làm việc:
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tự học tốt, chăm chỉ, cầu tiến và nhiệt tình trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH WESAAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 2.5 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESAAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI