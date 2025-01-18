Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: WESAAM không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và tư vấn (60%)

Tìm kiếm và liên hệ tư vấn, giới thiệu dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu cần tài khoản chạy quảng cáo trên nền tảng Zalo.

Tìm kiếm và liên hệ tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thuê đội ngũ nhân sự làm Marketing Zalo Ads bên ngoài.

Các công việc khác (40%)

Hỗ trợ khách hàng set up và tối ưu chiến dịch Zalo Ads.

Tham gia ghi hình, quay video và phối hợp cùng Team, Designer xây dựng các kênh Youtube, TikTok để giới thiệu dịch vụ Zalo Ads của Công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (12h - 19h, giải lao 30 phút) và Thứ 7 (12h - 17h), có thể hỗ trợ off 1 buổi chiều.

Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp khá, tự tin.

Có khả năng tự học tốt, chăm chỉ, cầu tiến và nhiệt tình trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH WESAAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 4 triệu VND

Lương cứng: 2.5 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESAAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin