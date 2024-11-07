Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Mức lương
2 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: toà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 2 - 8 Triệu
Thực tập sinh Vô tuyến/ IP:
Bạn sẽ tham gia hỗ trợ kỹ thuật và trải nghiệm công việc thực tế trong các dự án cung cấp thiết bị đo viễn thông (thiết bị Vô tuyến, Truyền dẫn, IP) cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT,....)
Thực tập sinh Giải pháp An toàn thông tin:
Bạn sẽ tham gia các hoạt động đào tạo và trải nghiệm công việc thực tế về các giải pháp An toàn thông tin, chống tấn công mạng trong Viễn thông
Với Mức Lương 2 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Là sinh viên mới hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện tử truyền thông hoặc chuyên ngành liên quan. (GPA>=2.8)
- Nắm vững kiến thức chuyên ngành Viễn thông.
- Tiếng Anh nghe nói khá (tương đương 650 TOIEC)
- Yêu thích kỹ thuật, ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới
- Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, cầu thị
- Nắm vững kiến thức chuyên ngành Viễn thông.
- Tiếng Anh nghe nói khá (tương đương 650 TOIEC)
- Yêu thích kỹ thuật, ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới
- Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, cầu thị
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kiến thức nền mạng viễn thông (Vô tuyến/Hữu tuyến/Truyền dẫn/IP...) và các kiến thức liên quan đến đo kiểm, kiểm tra chất lượng thiết bị/dịch vụ của mạng viễn thông.
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng xây dựng giải pháp, kỹ năng thuyết trình sản phẩm, kỹ năng lập bảng so sánh cạnh tranh và phân tích lợi thế sản phẩm,...
- Được tham gia vào dự án thực tế cùng các kỹ sư chuyên gia hàng đầu Việt Nam và nước ngoài
- Nhận mức trợ cấp từ 2-8 triệu/ tháng
- Cơ hội lên chính thức sau 2 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng xây dựng giải pháp, kỹ năng thuyết trình sản phẩm, kỹ năng lập bảng so sánh cạnh tranh và phân tích lợi thế sản phẩm,...
- Được tham gia vào dự án thực tế cùng các kỹ sư chuyên gia hàng đầu Việt Nam và nước ngoài
- Nhận mức trợ cấp từ 2-8 triệu/ tháng
- Cơ hội lên chính thức sau 2 tháng thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI