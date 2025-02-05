Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Kỹ sư điện tử viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà số 25A, Ngõ 379/8, Phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Đến 30 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tham gia triển khai các dự án lắp đặt, tích hợp hệ thống thiết bị điện tử viễn thông, RADA, thiết bị tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, quản lý bay...
· Khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án theo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.
· Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả dự án.
· Quản lý tài liệu kỹ thuật, hồ sơ dự án, lập báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp khi cần thiết.
· Làm việc với đối tác, nhà cung cấp và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai dự án.
· Thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Hỗ trợ bảo trì, khắc phục sự cố kỹ thuật sau khi hoàn thành dự án.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
· Nam, tuổi từ 30 – 40 tuổi.
· Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
· Giỏi tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để làm việc với đối tác nước ngoài, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, lắp đặt thiết bị điện tử viễn thông, hệ thống RADA, thiết bị tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn hoặc quản lý bay.

Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Tòa nhà 25A, ngõ 379/8 Đội cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-tu-vien-thong-thu-nhap-toi-30tr-thang-tai-ha-noi-job314476
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu
CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Hạn nộp: 12/04/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Hạn nộp: 26/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu
CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Hạn nộp: 12/04/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Hạn nộp: 26/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 34 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
28 - 34 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Việt
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm