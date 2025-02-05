Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà số 25A, Ngõ 379/8, Phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Đến 30 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Tham gia triển khai các dự án lắp đặt, tích hợp hệ thống thiết bị điện tử viễn thông, RADA, thiết bị tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, quản lý bay...

· Khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án theo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.

· Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả dự án.

· Quản lý tài liệu kỹ thuật, hồ sơ dự án, lập báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp khi cần thiết.

· Làm việc với đối tác, nhà cung cấp và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai dự án.

· Thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Hỗ trợ bảo trì, khắc phục sự cố kỹ thuật sau khi hoàn thành dự án.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

· Nam, tuổi từ 30 – 40 tuổi.

· Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

· Giỏi tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để làm việc với đối tác nước ngoài, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, lắp đặt thiết bị điện tử viễn thông, hệ thống RADA, thiết bị tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn hoặc quản lý bay.

