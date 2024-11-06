Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VPBank, Số 5 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện triển khai và vận hành các hệ thống viễn thông và CNTT theo quy trình để đảm bảo các hệ thống hoạt động luôn ổn định.

- Thực hiện triển khai, khai báo các chính sách kinh doanh, chính sách khuyến mại theo yêu cầu kinh doanh sản phẩm.

- Thực hiện xử lý ticket khách hàng, xử lý sự cố, thực hiện các tác động thay đổi nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống.

- Phân tích, đánh giá các rủi ro của hệ thống để đưa ra cảnh báo, hành động khắc phục sớm.

- Xây dựng tài liệu vận hành khai thác, quy trình vận hành khai thác và các công cụ tự động để tối ưu chi phí vận hành hệ thống.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tính năng, công nghệ mới để tối ưu nâng cao chất lượng mạng, chất lượng hệ thống.

- Xây dựng các giải pháp, hệ thống giám sát tập trung để giám sát toàn bộ performance, chất lượng hệ thống, trạng thái up/down của hệ thống của dịch vụ, trạng thái log của hệ thống...

- Định kỳ tổ chức tham gia diễn tập Ứng cứu thông tin lỗi sự cố hệ thống để nâng cao kỹ năng xử lý sự cố và viết tài liệu UCTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:

• Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, thưởng thành tích tối thiểu (tháng lương 13), thưởng KPI

• Phụ cấp ăn trưa; Phụ cấp trang phục; Phụ cấp xăng xe & gửi xe; Phụ cấp điện thoại

• Các khoản thưởng lễ tết, sinh nhật,...

- Chương trình chăm sóc sức khỏe phong phú:

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm

• Gói Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho CBCNV, chăm sóc sức khỏe bởi gói Bảo hiểm của PTI

• Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

- Chương trình đào tạo và cơ hội phát triển

• Thường xuyên tham dự các khóa đào tạo phong phú nhằm giúp CBNV không ngừng phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng cũng như chuyên môn nghề nghiệp

• Các khóa học cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực CNTT

- Hoạt động tập thể đa dạng, phong phú:

• Trải nghiệm các hoạt động teambuilding, văn hóa, du lịch, du xuân, nghỉ mát...

• Các sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm, Gala Dinner,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

