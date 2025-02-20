Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Detech Tower số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu xây dựng giải pháp, xây dựng bản chào kỹ thuật, giải pháp phục vụ dự án.
- Lập kế hoạch và trực tiếp tham gia triển khai dự án viễn thông, CNTT như lắp đặt, tích hợp, đo kiểm, chạy thử.
- Xử lý sự cố, bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phía khách hàng.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/ phó đơn vị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Bách Khoa, Bưu Chính, Đại học Quốc gia, GTVT, Kỹ thuật mật mã,....
- Ưu tiên có chứng chỉ CCNA, Toeic 450 trở lên
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên trong việc xây dựng giải pháp và triển khai hệ thống CNTT/ Viễn thông.
- Sức khỏe tốt, đảm bảo làm việc trên công trình biển.
- Nắm vững kiến kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
- Đọc hiểu và phân tích được yêu cầu kỹ thuật của khách hàng đề xây dựng giải pháp, tham gia thầu, triển khai dự án.
- Yêu thích công nghệ và tìm tòi các công nghệ, ứng dụng mới.
Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Hỗ trợ gửi xe miễn phí.
- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.
- Được làm việc, tiếp xúc với người nước ngoài.
- Được rèn luyện các kỹ năng về Hành chính văn phòng, giao tiếp, giảng dạy, kỹ năng mềm khác.
- Được làm việc trong môi trường chuyện nghiệp, thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động teambuilding thường kỳ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
