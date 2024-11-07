Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Kỹ sư điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: M02

- L24, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp dặt các thiết bị Điện tử - Viễn thông.
- Đo test, QC các sản phẩm/thiết bị điện tử Công ty đang kinh doanh, sản xuất
- Nghiên cứu các Sản phẩm / Công nghệ mới theo định hướng phát triển của Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học chính quy chuyên nghành Điện tử Viễn thông / Điện Tử Truyền Thông / Điện Tử Công Nghiệp
- Có sức khỏe tốt, ham học hỏi và đam mê công việc chuyên môn.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
- Ưu tiên sinh viên ham học hỏi, có ý thức kỷ luật cao, năng động, nhiệt huyết với công việc, có năng lực hành động tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Mức lương từ 6 - 12 triệu, chi tiết Công ty sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
- Được cân nhắc lên vị trí nhân viên chính thức nếu có năng lực
- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề theo yêu cầu công việc và Quy chế đào tạo chung của Công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI-TELECOM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

