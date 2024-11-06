Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, 811A Giải Phóng, P.Giát Bát, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, vận hành khai thác, bảo dưỡng, xử lý sự cố các thiết bị vô tuyến, truyền dẫn . Đánh giá chất lượng hoạt động, tối ưu hóa thiết bị, kết nối mạng vô tuyến, truyền dẫn.

- Trực tiếp tham gia vào thiết kế, lắp đặt, tích hợp, vận hành khai thác, bảo quản bảo dưỡng toàn mạng vô tuyến, truyền dẫn.

- Giám sát thi công hoặc tham gia lắp đặt thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông:

- Trường hợp ứng viên có bằng tốt nghiệp các trường nước ngoài: nếu trúng tuyển, yêu cầu phải nộp giấy công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo trước khi kết thúc thử việc.

2. Tiếng Anh: trình độ B/B1 trở lên, ưu tiên chứng chỉ TOEIC 450 trở lên.

3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

4. Tuổi: Dưới 35 tuổi (sinh sau ngày 22/10/1989), sức khỏe và giao tiếp tốt.

6. Hộ khẩu: Ưu tiên thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký dự tuyển

Tại Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến, khẳng định và phát triển năng lực; mức lương cạnh tranh theo năng lực: thu nhập bình quân đến 20 triệu/tháng.

- Làm việc trong đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Việt Nam; được làm việc, hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn.

- Tham gia đào tạo trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ công việc; được đào tạo thực tế theo các dự án; được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế; tham gia

- Các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát hè, gói bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin