Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Kỹ sư điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng giải pháp kỹ thuật về điện tử viễn thông, quang học (máy ảnh, camera).
Tham gia triển khai, thi công các dự án tích hợp, viễn thông: lắp đặt, tích hợp, đo kiểm, chạy thử, phát triển sản phẩm liên quan đến điện tử, viễn thông, quang học (camera, máy ảnh, ống nhòm, phá sóng…) liên quan đến chuyên môn được tuyển dụng…
Nghiên cứu, rà soát các tài liệu bằng tiếng Anh.
Lập kế hoạch triển khai, thi công, bàn giao, nghiên cứu các sản phẩm mới trên các website, youtube, các nền tảng mạng xã hội để tìm ra sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng.
Phối hợp kiểm tra hoạt động của thiết bị/ hệ thống trước khi triển khai
Tham gia triển khai hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc, CNTT, camera, máy ảnh, phá sóng, phát hiện sóng…
Nghiệm thu và bàn giao hệ thống cho khách hàng, QLDA
Xử lý sự cố, bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phía khách hàng.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật hệ chính quy tập trung chuyên ngành Điện tử Viễn thông.
5 Năm kinh nghiệm trở lên
Nghe, nói, đọc viết tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng đủ để làm việc về kỹ thuật điện tử viễn thông và quang học với người nước ngoài. Đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh kỹ thuật trong các buổi hội thảo với người nước ngoài.
Hiểu biết cả Điện tử viễn thông và quang học (máy ảnh, camera) sẽ là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng 12 ngày nghỉ phép và ngày nghỉ theo theo Quy định
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định của Tập Đoàn
Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.
Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc trong và ngoài nước.
Mức lương cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

