Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy

COMIT luôn coi trọng việc mang tới các cơ hội đầy triển vọng cho nhân viên. Chúng tôi tin tưởng nhân viên hạnh phúc sẽ cung cấp các giải pháp, dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng. COMIT đang tìm kiếm tài năng đồng hành giúp khách hàng giải quyết các bài toán thực tế.

Kỹ sư Giải pháp không chỉ là người tư vấn, mà còn là người đồng hành cùng khách hàng từ việc lựa chọn giải pháp phù hợp đến triển khai và vận hành các giải pháp tích hợp hệ thống (BSS: Business Support System, OSS: Operation Support System), chuyển đổi số trong Viễn thông.

Kỹ sư Giải pháp

Bạn sẽ có vai trò quan trọng sau:

1. Nghiên cứu

- Chủ trì nghiên cứu, phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp mới cho mạng di động như: VAS, Roaming, Interconnect, CEM, Monitoring, Security...

- Nghiên cứu các xu hướng về công nghệ, dịch vụ Viễn thông tại Việt Nam và trên thế giới

2. Presales

- Tham gia tìm hiểu yêu cầu khách hàng về mặt kĩ thuật, thực hiện phân tích nhu cầu.

- Tìm kiếm giải pháp, xây dựng phương án kỹ thuật và giới thiệu demo tới khách hang.

- Chủ trì xây dựng tài liệu giải pháp kỹ thuật, tuyên bố đáp ứng, kế hoạch PoC, cam kết hỗ trợ kỹ thuật, các tài liệu UAT/HLD/LLD/BRD...

- Chủ trì tích hợp hệ thống vào mạng của khách hàng, đo kiểm nghiệm thu.

3. Các công việc khác

- Tham gia kiểm tra hàng, giao hàng/triển khai dự án, đào tạo, nghiệm thu, khắc phục sự cố....

- Phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước trong hỗ trợ kỹ thuật.

- Quản lý thông tin đối tác, các hãng cung cấp giải pháp, sản phẩm phù hợp với nhu cầu công ty.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác (khối kĩ thuật).

- Tham gia vào lập kế hoạch phòng.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc ngành liên quan (hệ thống thông tin, mạng truyền thông...)

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm triển khai hạ tầng CNTT/ Server/ ảo hoá, tích hợp hệ thống CNTT hoặc các hệ thống BSS/OSS cho mạng viễn thông. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà mạng hoặc các công ty tích hợp hệ thống

- Có kiến thức về ảo hoá (OpenStack/ VMware)

- Có kiến thức cơ bản về mạng di động 3G, 4G, 5G là điểm cộng

- Khả năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin

- Trình bày: có khả năng xây dựng nội dung và trình bày tốt các giải pháp kỹ thuật.

- Giao tiếp tốt

- Tiếng Anh: thành thạo đọc, viết và có thể trao đổi với đối tác nước ngoài (bắt buộc).

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Làm việc thường xuyên với các hãng hàng đầu thế giới

- Được tham gia chương trình đào tạo, hội thảo tại nước ngoài

- Môi trường tích cực, tôn trọng nhân viên, cởi mở, khích lệ ý tưởng mới.

- Thu nhập hấp dẫn và ghi nhận kịp thời các đóng góp của nhân viên

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một phần của đội ngũ Presale hàng đầu tại COMIT. Hãy gửi CV của bạn ngay hôm nay để cùng COMIT chinh phục những đỉnh cao mới.

