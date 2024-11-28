Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Đường Trung văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Có thể đi công tác các tỉnh theo yêu cầu, Giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Điện/Điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan đến viễn thông công nghệ thông tin.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông.

Có tinh thần cầu tiến, khả năng làm việc độc lập chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực lương cứng+ thưởng dự án

Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...

Được tăng lương theo chu kỳ nếu làm tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin