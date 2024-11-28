Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 50 Đường Trung văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Có thể đi công tác các tỉnh theo yêu cầu, Giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành Điện/Điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan đến viễn thông công nghệ thông tin.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông.
Có tinh thần cầu tiến, khả năng làm việc độc lập chịu được áp lực cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông.
Có tinh thần cầu tiến, khả năng làm việc độc lập chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực lương cứng+ thưởng dự án
Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...
Được tăng lương theo chu kỳ nếu làm tốt công việc.
Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...
Được tăng lương theo chu kỳ nếu làm tốt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MGG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI