Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/5 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Nghiên cứu thị hiếu khách hàng của thị trường nội thất để lên kế hoạch phát triển kênh truyền thông Tiktok, Youtube,...

Hỗ trợ sản xuất nội dung truyền thông trên các kênh Media của công ty (có sẵn team siêu nhiệt tình)

Phân tích hiệu quả của nội dung, đưa ra giải pháp, đề xuất chiến lược để kênh phát triển tốt hơn.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp của quản lý.

Là sinh viên năm cuối, năm 3, năm 4, đang theo học các chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing hoặc các ngành liên quan

Đam mê, yêu thích với nghệ thuật, phim ảnh.

Sức khỏe tốt.

Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của team và tổng kết thu hoạch.

Thích xem Tiktok, Youtube,...

Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng.

Nhập gia tùy tục, sẵn sàng chia sẻ và không giấu dốt.

Ưu tiên bạn đã có kinh nghiệm sáng tạo nội dung dạng video.

Chủ động, có khả năng quản lý thời gian. Đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc tham gia và không bốc hơi khi deadline tới gần.

Hỗ trợ tài liệu, con dấu

Lương thực tập từ 2.000.000 + hoa hồng theo doanh số từ 2.000.000 đến 10.000.000+. Xét tăng lương sau mỗi 2 tháng thực tập.

Cơ hội lên chính thức

Được Tham gia học hỏi & phát triển, hướng dẫn bởi những Mentor dày dặn kinh nghiệm.

Làm việc tại : 63/5 Phó Đức Chính ,Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1

Văn phòng mới sạch sẽ, đồ ăn vặt hằng ngày

Làm việc theo giờ hành chính 8h00 AM - 17h30 PM, thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 (8h00 - 12h00)

