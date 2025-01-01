Công việc Content Creator

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 624 kết quả / Từ khoá "Content Creator"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Content Creator

-

Có 624 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Hạn nộp: 30/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VT Media
Tuyển Content Creator Công ty TNHH VT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH VT Media
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINSTAR GROUP
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH HÍ STORE
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH HÍ STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH HÍ STORE
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SCARAB VN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SCARAB VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SCARAB VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Content Creator British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 900 USD
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 11/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Trên 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHANGE - TIMES
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CHANGE - TIMES làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHANGE - TIMES
Hạn nộp: 08/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh
Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Orant Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công Ty TNHH Orant Media
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLINKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLINKS
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Đồ Gỗ Mạnh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Đồ Gỗ Mạnh Sơn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH TMZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH TMZ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AVE FACTORY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH AVE FACTORY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk)
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Hà Thành Car Service làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Hà Thành Car Service
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YU SUGAR làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YU SUGAR
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THIÊN TRÌ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIÊN TRÌ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Toeic Thùy Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Toeic Thùy Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator RIO TATTOO STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu RIO TATTOO STUDIO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển Content Creator hiện đang bùng nổ, đặc biệt tại Hà Nội, Đà NẵngTP. HCM,... với thu nhập dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh khả năng sáng tạo, Content Creator cần phải có sự nhạy bén với thị trường và xu hướng truyền thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content Creator

Content Creator, hay còn gọi là nhân viên sáng tạo nội dung, là những người chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm truyền thông đa dạng như bài viết, ảnh, video, poster,... nhằm truyền tải thông điệp đến đúng đối tượng công chúng. Công việc này không chỉ đơn giản là viết lách mà còn yêu cầu sự sáng tạo để tạo ra nội dung mới mẻ, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Trong thời đại truyền thông số hiện nay, đặc biệt với sự bùng nổ mạnh mẽ của các nền tảng như TikTok, nghề Content Creator đã và đang trở thành một ngành nghề quan trọng, đặc biệt trong marketing và quảng cáo. Sự phát triển của các nền tảng truyền thông xã hội không ngừng tạo ra cơ hội mới cho các nhà sáng tạo nội dung. Ngoài các kênh truyền thống như YouTube, Facebook, Instagram và Zalo, các nền tảng mới như Threads cũng mở ra cơ hội lớn cho Content Creator.

Nhu cầu tuyển dụng Content Creator hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các công ty quảng cáo, thương hiệu lớn và nền tảng truyền thông trực tuyến. Một khảo sát gần đây cho thấy nhu cầu tuyển dụng vị trí này đã tăng trưởng hơn 40% trong vòng 2 năm qua, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông số.

Content Creator không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nội dung mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng thông qua các chiến dịch tiếp thị sáng tạo. Với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới và cũ, triển vọng nghề nghiệp của Content Creator rất rộng mở, mang đến nhiều cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển Content Creator hiện nay đang bùng nổ
Nhu cầu tuyển Content Creator hiện nay đang bùng nổ

2. Mức lương trung bình của việc làm Content Creator

Thu nhập trung bình của vị trí Content Creator dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào khối lượng công việc và đơn vị làm việc. Bên cạnh đó, Content Creator có thể nhận thêm nội dung bên ngoài và thưởng khi đạt KPI, nâng mức lương lên đến 70.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí có thể cao hơn nhiều nhờ hợp đồng quảng cáo.

Vị trí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Content Creator Intern

4.000.000 - 8.000.000

Nhân viên Content Creator

8.000.000 - 25.000.000

Content Creator Leader

12.000.000 - 35.000.000

Giám đốc sáng tạo nội dung

25.000.000 - 70.000.000

Content Creator có thể nhận thêm thu nhập từ các dự án bên ngoài
Content Creator có thể nhận thêm thu nhập từ các dự án bên ngoài

3. Kênh tuyển dụng việc làm Content Creator phổ biến (Bổ sung)

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, Content Creator đang trở thành một lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn từ cả nhà tuyển dụng và ứng viên. Dưới đây là một số kênh phổ biến đang được sử dụng để tìm kiếm và tuyển dụng Content Creator.

3.1. Content Creator Tiktok

Tiktok đã nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng hàng đầu cho Content Creator nhờ vào tính chất dễ tiếp cận và tính viral của video ngắn. Nhà tuyển dụng Content Creator trên Tiktok tìm kiếm những người sáng tạo nội dung có khả năng làm chủ các xu hướng mới, tạo ra những video gây chú ý và thu hút lượng lớn người xem.

Ứng viên cần có khả năng sáng tạo độc đáo và sự nhạy bén với những thay đổi của thị trường. Theo thống kê, Tiktok hiện đang có hơn 1 tỷ người dùng toàn cầu, tạo ra một thị trường việc làm rộng lớn cho Content Creator.

3.2. Content Creator Youtobe

Youtube vẫn là một trong những kênh tuyển dụng lớn nhất dành cho Content Creator, đặc biệt là những người có khả năng sản xuất video dài, chuyên sâu. Nhiều công ty và thương hiệu tìm kiếm những người có thể sáng tạo nội dung hấp dẫn, giải trí hoặc mang tính giáo dục để thu hút và giữ chân người xem.

Lượng người dùng Youtube lớn, với hơn 2 tỷ người truy cập mỗi tháng, là cơ hội tuyệt vời để ứng viên phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, với hệ thống kiếm tiền từ quảng cáo, nhà sáng tạo nội dung cũng có thể gia tăng thu nhập từ nền tảng này.

3.3. Content Creator Facebook

Mặc dù không phải là nền tảng nổi bật nhất trong việc sáng tạo video như Tiktok hay Youtube, Facebook vẫn là kênh quan trọng trong tuyển dụng Content Creator, đặc biệt trong việc tạo dựng cộng đồng và phát triển chiến dịch quảng cáo.

Nhà tuyển dụng tìm kiếm những ứng viên có khả năng xây dựng nội dung đa dạng từ bài viết, video cho đến các chiến dịch tương tác với người dùng. Với hơn 2,9 tỷ người dùng, Facebook cung cấp cơ hội lớn cho Content Creator khai thác sức mạnh cộng đồng và tương tác với nhiều đối tượng khách hàng.

3.4. Các kênh khác: Thread, Zalo, Instagram

Bên cạnh những nền tảng lớn như Tiktok, Youtube và Facebook, một số kênh như Thread, Zalo và Instagram cũng đang ngày càng trở thành nơi tuyển dụng phổ biến cho Content Creator.

  • Thread: Tập trung vào những bài viết ngắn, súc tích, phù hợp với những người muốn chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng một cách nhanh chóng.

  • Zalo: Phổ biến ở thị trường Việt Nam, thường được dùng cho những chiến dịch quảng cáo trực tiếp và tương tác với khách hàng.

  • Instagram: Nền tảng hình ảnh và video ngắn, rất phù hợp để xây dựng thương hiệu cá nhân và thu hút đối tượng trẻ tuổi.

Có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho Content Creator
Có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho Content Creator

Như vậy, có rất nhiều kênh tuyển dụng việc làm Content Creator trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, tùy vào yêu cầu, nhân sách mà nhà tuyển dụng có thể chi trả. Với sự phát triển không ngừng của những nền tảng này, ứng viên Content Creator có thể tiếp cận được nhiều cơ hội nghề nghiệp phù hợp với khả năng và mục tiêu của bản thân để phát triển sự nghiệp bền vững.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm Content Creator

Tuyển Content Creator hiện nay ngày càng phổ biến, khi các doanh nghiệp áp dụng nhiều hình thức linh hoạt để tìm kiếm ứng viên sáng tạo, phù hợp với chiến lược marketing và truyền thông của mình. Những hình thức này bao gồm việc sử dụng KOL, KOC và influencer, tạo cơ hội cho nhiều đối tượng từ sinh viên đến những người đi làm bán thời gian hay những ứng viên tìm kiếm công việc để gia tăng thu nhập.

4.1. Tuyển dụng thực tập sinh content creator

Việc tuyển dụng thực tập sinh Content Creator ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các công ty truyền thông và marketing. Đây là cơ hội lý tưởng cho sinh viên hoặc người mới vào nghề muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế. Doanh nghiệp thường tìm kiếm thực tập sinh sáng tạo, có tinh thần học hỏi và đam mê với công việc sáng tạo nội dung.

Mặc dù công việc thực tập không yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn nhưng việc tham gia vào các dự án thực tế sẽ giúp thực tập sinh nâng cao khả năng sáng tạo và mở rộng mối quan hệ trong ngành.

4.2. Tuyển Content Creator part-time

Nhiều công ty hiện nay cũng tuyển Content Creator part-time để đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung trong thời gian ngắn hoặc một số dự án nhỏ. Hình thức làm việc này phổ biến ở công ty nhỏ hoặc startup, nơi mà các chiến dịch marketing có thể được triển khai trong thời gian ngắn.

Công việc part-time mang lại sự linh hoạt cho những người có lịch trình không cố định hoặc đang tìm kiếm công việc phụ để nâng cao kỹ năng sáng tạo. Đây là cơ hội tốt để Content Creator tự do sáng tạo và phát triển bản thân mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian.

4.3. Tuyển Content Creator full-time

Tuyển dụng Content Creator full-time là hình thức phổ biến nhất và cũng yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao. Những công ty lớn trong ngành truyền thông, quảng cáo và marketing thường tìm kiếm Content Creator có khả năng tạo ra các chiến lược nội dung chất lượng để thu hút người dùng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Việc làm full-time mang lại sự ổn định về công việc và thu nhập, cũng như cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài trong ngành sáng tạo nội dung.

Content Creator full-time thường có mức lương ổn định và chế độ phúc lợi tốt
Content Creator full-time thường có mức lương ổn định và chế độ phúc lợi tốt

4.4. Tuyển Content Creator remote

Với sự phát triển của công nghệ, tuyển Content Creator remote trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Nhiều công ty toàn cầu hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sáng tạo nội dung cho các nền tảng trực tuyến tìm kiếm nhân sự có thể làm việc từ xa.

Hình thức này mang lại sự linh hoạt tuyệt vời, giúp ứng viên làm việc ở bất kỳ đâu, miễn là có kết nối internet. Content Creator remote phải có khả năng tự quản lý công việc, chủ động sáng tạo và đáp ứng yêu cầu công việc một cách độc lập.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Content Creator nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển Content Creator ngày càng tăng cao ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Hàng loạt công ty trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, truyền thông và công nghệ số,... luôn tìm kiếm nhân tài sáng tạo để gia tăng hiệu quả chiến lược nội dung.

5.1. Việc làm Content Creator tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm lớn về truyền thông và marketing của Việt Nam, nơi nhu cầu tuyển Content Creator rất cao. Cơ hội việc làm đa dạng, từ agency quảng cáo, công ty truyền thông đến những doanh nghiệp khởi nghiệp, startup.

Thị trường việc làm Content Creator tại Hà Nội luôn ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong ngành sáng tạo nội dung.

5.2. Việc làm Content Creator tại Đà Nẵng

Mặc dù Đà Nẵng không sôi động như Hà Nội nhưng nơi đây đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong ngành truyền thông, du lịch và công nghệ.

Nhiều công ty marketing và các nền tảng công nghệ tại Đà Nẵng cũng đang mở rộng và tuyển Content Creator để phát triển nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phục vụ cho chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Đây là một cơ hội hấp dẫn cho ứng viên muốn thử sức tại môi trường đang phát triển.

Thị trường việc làm cho Content Creator tại Việt Nam đang rất sôi động
Thị trường việc làm cho Content Creator tại Việt Nam đang rất sôi động

5.3. Việc làm Content Creator tại TP. HCM

TP. HCM là thị trường việc làm Content Creator lớn nhất tại Việt Nam, với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ từ những công ty quảng cáo, truyền thông và các nền tảng thương mại điện tử.

Thành phố này luôn dẫn đầu trong việc thu hút nhân tài sáng tạo, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghệ, marketing và truyền thông số. Doanh nghiệp tại TP. HCM cần những Content Creator để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng.

6. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Content Creator

Hiện nay, tuyển content creator không chỉ đơn thuần là tìm kiếm người viết bài. Nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên đa tài, có khả năng sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau như: bài viết, hình ảnh, video, infographic...

  • Phân tích thương hiệu: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Content Creator là tham gia vào quá trình phân tích thương hiệu trong các chiến dịch marketing. Họ cần đánh giá ưu nhược điểm của thương hiệu cũng như bộ nhận diện thương hiệu để từ đó đưa ra những nội dung phù hợp và hấp dẫn.

  • Tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO): Mặc dù tối ưu SEO thường được coi là trách nhiệm của SEOer nhưng nhiều Content Creator cũng đảm nhận vai trò này. Để đạt được hiệu suất tốt trong công việc, họ cần nắm vững các kỹ thuật SEO cơ bản nhằm tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm.

  • Lên ý tưởng xây dựng nội dung: Lên ý tưởng sáng tạo nội dung là phần không thể thiếu trong công việc của một Content Creator. Họ cần phát triển nhiều hình thức nội dung khác nhau để truyền tải thông điệp của chiến dịch truyền thông đến đúng đối tượng mục tiêu.

  • Triển khai nội dung: Sau khi đã lên ý tưởng, bước tiếp theo là triển khai sản xuất nội dung. Content Creator sẽ viết bài dựa trên dàn ý đã được phê duyệt và sau đó thực hiện quy trình nghiệm thu để đảm bảo nội dung đáp ứng được tiêu chí chất lượng.

  • Thiết kế hình ảnh: Mặc dù không phải là chuyên gia thiết kế nhưng Content Creator cần có khả năng giao tiếp và phối hợp với Designer để đảm bảo rằng hình ảnh sử dụng trong nội dung phải phù hợp với ý tưởng đã đề ra và có tính nhận diện thương hiệu cao.

  • Sản xuất video: Video đang trở thành một hình thức tiếp thị nội dung phổ biến và thu hút nhiều sự chú ý từ người tiêu dùng. Trong vai trò này, Content Creator có thể tham gia sản xuất video bằng cách biên kịch, chỉnh sửa hoặc thậm chí tham gia quay dựng.

  • Chỉnh sửa và tối ưu nội dung: Sau khi sản xuất, Content Creator còn có trách nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung trước khi xuất bản. Việc này giúp nâng cao chất lượng bài viết và làm cho nó hấp dẫn hơn với độc giả.

  • Tiếp thị nội dung: Cuối cùng, một phần quan trọng trong công việc của Content Creator là lựa chọn kênh tiếp thị phù hợp để quảng bá nội dung đã sản xuất. Họ có thể sử dụng các kỹ thuật như SEO, Email Marketing hoặc Social Media Marketing để tiếp cận đối tượng mục tiêu hiệu quả nhất.

Lưu ý: Mô tả công việc khi tuyển Content Creator có thể khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực và yêu cầu của công ty.

Content Creator là một việc làm cần xử lý nhiều nhiệm vụ
Content Creator là một việc làm cần xử lý nhiều nhiệm vụ

7. Yêu cầu đối với việc làm Content Creator hiện nay

Với những nhiệm vụ đa dạng phải đảm nhiệm, tuyển Content Creator thường đòi hỏi không chỉ khả năng sáng tạo mà còn cả sự nhạy bén trong thị trường truyền thông hiện đại, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng.

  • Thành thạo phần mềm thiết kế đồ họa: Tuyển Content Creator thường yêu cầu sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh ảnh cơ bản như Photoshop, Canva, Lightroom và AI… Kỹ năng này không chỉ giúp tạo ra nội dung hấp dẫn mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp của sản phẩm cuối cùng.

  • Kỹ năng biên tập video: Biên tập video là một phần quan trọng trong công việc của một nhà sáng tạo nội dung. Việc biết cách edit và chỉnh sửa video giúp họ có thể tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và thị trường.

  • Khả năng thiết kế nội dung: Sáng tạo nội dung không chỉ đơn thuần là viết mà còn là khả năng thiết kế thông điệp rõ ràng và có dàn ý hợp lý. Điều này đòi hỏi nhà sáng tạo nội dung phải có một tư duy logic và khả năng truyền đạt ý tưởng một cách mạch lạc.

  • Kỹ năng chụp ảnh và quay video: Một Content Creator cần có khả năng tham gia vào quá trình chụp ảnh và quay video. Nhân viên Content Creator cần biết cách sắp xếp bố cục và điều chỉnh ánh sáng để tạo ra những hình ảnh và video chất lượng cao. Kỹ năng này giúp họ tạo ra nội dung hấp dẫn hơn cho khán giả.

  • Kiến thức về SEO và Social Media: Ứng viên cần có hiểu biết về SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), Social Media (Mạng xã hội) và SEM (Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm). Những kiến thức này giúp nội dung được tiếp cận rộng rãi hơn và thu hút được nhiều đối tượng mục tiêu.

  • Khả năng làm việc độc lập và hợp tác: Tuyển Content Creator cần ứng viên có khả năng làm việc độc lập nhưng cũng phải biết cách hợp tác với những thành viên khác trong nhóm, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

  • Hiểu về chính sách các nền tảng: Ngoài các kỹ năng sáng tạo, một Content Creator cần phải nắm vững chính sách và quy định của các nền tảng làm việc. Yêu cầu này nhằm tránh vi phạm các quy định, tối ưu hóa việc phân phối nội dung và bảo vệ thương hiệu cá nhân cũng như của doanh nghiệp.

  • Tinh thần trách nhiệm và nhạy bén với xu hướng: Cuối cùng, tinh thần trách nhiệm, sự tỉ mỉ trong công việc và khả năng nắm bắt xu hướng xã hội là những yếu tố không thể thiếu. Nội dung mà họ tạo ra cần phải phù hợp với thị hiếu của khán giả và đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường.

Lưu ý: Yêu cầu tuyển Content Creator cũng có sự thay đổi tùy vào từng ngành nghề và mức độ phát triển của doanh nghiệp.

Content Creator cần biết cách tối ưu hóa chiến lược nội dung
Content Creator cần biết cách tối ưu hóa chiến lược nội dung

8. Khu vực tuyển dụng việc làm Content Creator nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển Content Creator ngày càng tăng cao ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Hàng loạt công ty trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, truyền thông và công nghệ số,... luôn tìm kiếm nhân tài sáng tạo để gia tăng hiệu quả chiến lược nội dung.

Việc làm Content Creator tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm lớn về truyền thông và marketing của Việt Nam, nơi nhu cầu tuyển Content Creator rất cao. Cơ hội việc làm đa dạng, từ agency quảng cáo, công ty truyền thông đến những doanh nghiệp khởi nghiệp, startup.

Thị trường việc làm Content Creator tại Hà Nội luôn ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong ngành sáng tạo nội dung.

Việc làm Content Creator tại Đà Nẵng

Mặc dù Đà Nẵng không sôi động như Hà Nội nhưng nơi đây đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong ngành truyền thông, du lịch và công nghệ.

Nhiều công ty marketing và các nền tảng công nghệ tại Đà Nẵng cũng đang mở rộng và tuyển Content Creator để phát triển nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phục vụ cho chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Đây là một cơ hội hấp dẫn cho ứng viên muốn thử sức tại môi trường đang phát triển.

Thị trường việc làm cho Content Creator tại Việt Nam đang rất sôi động
Thị trường việc làm cho Content Creator tại Việt Nam đang rất sôi động

Việc làm Content Creator tại TP. HCM

TP. HCM là thị trường việc làm Content Creator lớn nhất tại Việt Nam, với nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ từ những công ty quảng cáo, truyền thông và các nền tảng thương mại điện tử.

Thành phố này luôn dẫn đầu trong việc thu hút nhân tài sáng tạo, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghệ, marketing và truyền thông số. Doanh nghiệp tại TP. HCM cần những Content Creator để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng.

Tuyển content creator đang là một trong những nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp. Trong thời đại số, việc sở hữu những nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với xu hướng là yếu tố quyết định thành công của các chiến dịch marketing. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng những người có khả năng tạo ra nội dung chất lượng cao, đa dạng và thu hút được đông đảo người xem ngày càng tăng.