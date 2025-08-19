Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Sugar Town số 75 Đinh Thị Thi, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung:

Lập kế hoạch nội dung tổng thể sơ bộ, bao gồm: mục tiêu, đối tượng, hình thức triển khai và các kênh phân phối để đưa ra ý tưởng và nội dung phù hợp với định hướng của thương hiệu cho các kênh social media chính như Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,…

Lên ý tưởng nội dung:

Lên kế hoạch nội dung cụ thể cho ngày, tuần, tháng sao cho phù hợp với thị hiếu đối khách hàng cũng như kế hoạch của công ty, nhằm đạt được mục tiêu và tạo được xu hướng cho thương hiệu

Lên ý tưởng concept, kịch bản quay, breif hình ảnh,… cho các tuyến nội dung trên các kênh social media.

Triển khai nội dung:

Dựa trên kế hoạch và các ý tưởng đã có để thiết kế hình ảnh, quay, dựng và edit video.

Phối hợp với Designer/ Production và trực tiếp sáng tạo, sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của từng sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube…

Theo dõi, đánh giá hiệu quả:

Theo dõi các chỉ số từ các kênh phụ trách trước và sau mỗi chiến dịch để phân tích và đánh giá hiệu quả nhằm đưa ra định hướng để phát triển cho các nội dung tiếp theo.

Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển các kênh.

Công việc khác:

Viết bài, biên tập bài viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Đề xuất và làm việc với các KOLS phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.

Thực hiện báo cáo định kỳ.

Tham gia hỗ trợ các sự kiện của công ty.

Thực hiện các công việc được phân công thêm từ cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing và truyền thông.

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở mảng F&B

Trẻ trung, hòa đồng, vui vẻ

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ tết, Thưởng cuối năm, Thưởng theo năng lực làm việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Du lịch thường niên..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town

