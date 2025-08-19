Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Content Creator

-Sáng tạo nội dung cho các nền tảng số như Facebook, TikTok, Shopee, …

-Theo dõi và phân tích nội dung hot trên các nền tảng và đưa ra kế hoạch sáng tạo liên quan đến các chủ đề hot

-Nắm bắt xu hướng content & nền tảng số (TikTok trend, hashtag hot, định dạng mới,...).

-Phân tích hiệu quả nội dung qua số liệu (reach, engagement, conversion) để tối ưu.

-Có khả năng viết content , lên ý tưởng quay dựng

Yêu Cầu Công Việc

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò Content Creator hoặc Copywriter.

-Có hiểu biết cơ bản về Digital Marketing: social media, ads, SEO, TikTok algorithm,...

-Biết cách viết content phục vụ chuyển đổi (bán hàng, quảng cáo, CTA mạnh,...) là lợi thế.

-Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với trend, hình ảnh & storytelling.

-Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường thương mại điện tử hoặc agency.

-Biết sử dụng công cụ như Canva, CapCut, hoặc các tool chỉnh sửa video là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng hiệu suất làm việc

• Cung cấp máy tính, công cụ thiết bị làm việc

• Tham gia các hoạt động Teambuidling, du lịch...theo chính sách Công ty

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.

• Có ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.

• Được đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn và làm việc trong môi trường thoải mái.

• Môi trường làm việc Quốc tế, nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

