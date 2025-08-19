Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
-Sáng tạo nội dung cho các nền tảng số như Facebook, TikTok, Shopee, …
-Theo dõi và phân tích nội dung hot trên các nền tảng và đưa ra kế hoạch sáng tạo liên quan đến các chủ đề hot
-Nắm bắt xu hướng content & nền tảng số (TikTok trend, hashtag hot, định dạng mới,...).
-Phân tích hiệu quả nội dung qua số liệu (reach, engagement, conversion) để tối ưu.
-Có khả năng viết content , lên ý tưởng quay dựng
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò Content Creator hoặc Copywriter.
-Có hiểu biết cơ bản về Digital Marketing: social media, ads, SEO, TikTok algorithm,...
-Biết cách viết content phục vụ chuyển đổi (bán hàng, quảng cáo, CTA mạnh,...) là lợi thế.
-Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với trend, hình ảnh & storytelling.
-Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường thương mại điện tử hoặc agency.
-Biết sử dụng công cụ như Canva, CapCut, hoặc các tool chỉnh sửa video là một điểm cộng
Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng hiệu suất làm việc
• Cung cấp máy tính, công cụ thiết bị làm việc
• Tham gia các hoạt động Teambuidling, du lịch...theo chính sách Công ty
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.
• Có ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.
• Được đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn và làm việc trong môi trường thoải mái.
• Môi trường làm việc Quốc tế, nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
