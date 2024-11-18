Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ thực hiện chiến lược trưng bày cho cửa hàng, store, gian hàng
Hỗ trợ tổng hợp số liệu phụ kiện, trang thiết bị , hàng hóa, nhà cung cấp vào excel
Hỗ trợ đảm bảo các cửa hàng, store trên cùng hệ thống, thương hiệu có sự đồng nhất về cách thức trưng bày
Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên học năm 4, đáp ứng được thời gian làm việc fulltime
Ưu tiên ứng viên học các trường liên quan đến mỹ thuật, kiến trúc, xnk, kinh doanh
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến
Có laptop cá nhân
Có gu thẩm mỹ, excel khá, siêng năng và ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, học việc các công việc Visual Merchandise
Được tham gia vào các công việc mix & match, stylist
Cơ hội làm việc tại môi trường năng động, chuyên nghiệp, công ty thời trang Top đầu tại Việt Nam
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe tại công ty
Có dấu mộc công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

