Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Đến 1 Triệu
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
2 người
Không yêu cầu
Thực tập sinh
- Hồ Chí Minh: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh., Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Hỗ trợ thực hiện chiến lược trưng bày cho cửa hàng, store, gian hàng
Hỗ trợ tổng hợp số liệu phụ kiện, trang thiết bị , hàng hóa, nhà cung cấp vào excel
Hỗ trợ đảm bảo các cửa hàng, store trên cùng hệ thống, thương hiệu có sự đồng nhất về cách thức trưng bày
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên học năm 4, đáp ứng được thời gian làm việc fulltime
Ưu tiên ứng viên học các trường liên quan đến mỹ thuật, kiến trúc, xnk, kinh doanh
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến
Có laptop cá nhân
Có gu thẩm mỹ, excel khá, siêng năng và ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, học việc các công việc Visual Merchandise
Được tham gia vào các công việc mix & match, stylist
Cơ hội làm việc tại môi trường năng động, chuyên nghiệp, công ty thời trang Top đầu tại Việt Nam
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe tại công ty
Có dấu mộc công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
