Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ thực hiện chiến lược trưng bày cho cửa hàng, store, gian hàng

Hỗ trợ tổng hợp số liệu phụ kiện, trang thiết bị , hàng hóa, nhà cung cấp vào excel

Hỗ trợ đảm bảo các cửa hàng, store trên cùng hệ thống, thương hiệu có sự đồng nhất về cách thức trưng bày

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên học năm 4, đáp ứng được thời gian làm việc fulltime

Ưu tiên ứng viên học các trường liên quan đến mỹ thuật, kiến trúc, xnk, kinh doanh

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

Có laptop cá nhân

Có gu thẩm mỹ, excel khá, siêng năng và ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, học việc các công việc Visual Merchandise

Được tham gia vào các công việc mix & match, stylist

Cơ hội làm việc tại môi trường năng động, chuyên nghiệp, công ty thời trang Top đầu tại Việt Nam

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe tại công ty

Có dấu mộc công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

