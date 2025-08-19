Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, 143/7 đường Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây Hội, Gò Vấp, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến Khách hàng;

- Lập báo giá,đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ tốt và thường xuyên chăm sóc Khách hàng

- Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

- Đi khảo sát vùng nguyên liệu và các nhà máy chế biến thực phẩm

- Phụ trách tư vấn cho khách hàng các nội dung về sản phẩm dịch vụ, cụ thể:

Tư vấn cho khách hàng về Quy định thị trường xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm.

Tiêu chuẩn vùng trồng nông nghiệp (VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ)

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ATTP (HACCP, ISO 22000, ...)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường: Đại học Bách Khoa, Học Viện Nông Nghiệp,... chuyên ngành Nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Nông nghiệp

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cố gắng, làm việc lâu dài

- Nữ từ 23- 35 Tuổi

Tại Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp (ăn trưa, điện thoại, đi lại) + hoa hồng. Thu nhập từ 10.000.000 đến 30.000.000.

- Chính sách Phúc lợi: Hưởng mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo luật lao động Việt Nam và điều lệ của công ty, có xe đưa đón khi đi công tác và các chế độ phúc lợi khác: thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.

- Được đào tạo bài bản chuyên môn, nghiệp vụ.

- Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin