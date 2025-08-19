Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các quy trình trước quảng cáo, kiểm tra và đánh giá hiệu suất quảng cáo.
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Facebook/Google Ads
Giải đáp thắc mắc của khách hàng với các dự án đang phụ trách.
Báo giá kế hoạch và các hình thức quảng cáo: Chạy search, youtube, shopping ads, Retargeting và các hình thức khác: like page, post tương tác, click to web, video, retargeting cho khách hàng...
Đánh giá Fanpage để lên kế hoạch viết bài và chạy quảng cáo, Đánh giá web , check link đích đến để chạy quảng cáo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Học các ngành liên quan đến Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ có liên quan
Ưu tiên đã từng làm tại Agency hoặc chạy nhiều khách hàng/ngân sách từ 50tr trở lên
Tư duy logic tốt. Có khả năng phân tích số liệu
Am hiểu thị trường, nắm bắt xu hướng và tâm lý người dùng Internet tốt.
Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ: 13 tháng lương + thưởng KPI, up to 300 triệu VNĐ/ năm ( gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, thưởng KPI quý/năm, lương tháng thứ 13…).
Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.
Được đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

