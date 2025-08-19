Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Facebook Ads

Thực hiện các quy trình trước quảng cáo, kiểm tra và đánh giá hiệu suất quảng cáo.

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Facebook/Google Ads

Giải đáp thắc mắc của khách hàng với các dự án đang phụ trách.

Báo giá kế hoạch và các hình thức quảng cáo: Chạy search, youtube, shopping ads, Retargeting và các hình thức khác: like page, post tương tác, click to web, video, retargeting cho khách hàng...

Đánh giá Fanpage để lên kế hoạch viết bài và chạy quảng cáo, Đánh giá web , check link đích đến để chạy quảng cáo

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Học các ngành liên quan đến Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ có liên quan

Ưu tiên đã từng làm tại Agency hoặc chạy nhiều khách hàng/ngân sách từ 50tr trở lên

Tư duy logic tốt. Có khả năng phân tích số liệu

Am hiểu thị trường, nắm bắt xu hướng và tâm lý người dùng Internet tốt.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm trong công việc

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tổng thu nhập từ: 13 tháng lương + thưởng KPI, up to 300 triệu VNĐ/ năm ( gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, thưởng KPI quý/năm, lương tháng thứ 13…).

Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.

Được đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển

