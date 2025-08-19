Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 Đường số 5, KDC Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận khách hàng từ công ty

Nhận thông tin nhu cầu khách hàng có sẵn, chủ động liên hệ tư vấn.

Lên lịch hẹn khảo sát và đến tận nơi đo đạc, tư vấn mẫu rèm phù hợp theo nhu cầu khách hàng.

Gửi báo giá, chốt đơn hàng, xác nhận đơn hàng.

Lên lịch thi công và bàn giao cho khách hàng.

Chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua mối quan hệ, tìm kiếm đối tác, online.

Tự khai tác khách hàng sẽ được chiết khấu cao hơn.

Chăm sóc khách hàng cũ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên NAM tuổi từ 22- 40

Có xe máy, điện thoại để di chuyển đến nhà khách hàng.

Giao tiếp tốt, chủ động tư vấn cho khách hàng

Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, trung thực, sẵn sàng đi công trình thực tế đo đạc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kinh nghiệm Bán hàng, Telesales, Kinh doanh nội thất là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn từ 12 triệu/ tháng + Hoa hồng không giới hạn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tư vấn, kiến thức bán hàng, đo đạc rèm cửa.

Được Tranning về sản phẩm, kỹ thuật thi công, chăm sóc khách hàng

Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 1 ngày phép năm (Khi ký hợp đồng chính thức)

Du lịch hàng năm

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

