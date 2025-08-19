Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10 Đường số 5, KDC Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận khách hàng từ công ty
Nhận thông tin nhu cầu khách hàng có sẵn, chủ động liên hệ tư vấn.
Lên lịch hẹn khảo sát và đến tận nơi đo đạc, tư vấn mẫu rèm phù hợp theo nhu cầu khách hàng.
Gửi báo giá, chốt đơn hàng, xác nhận đơn hàng.
Lên lịch thi công và bàn giao cho khách hàng.
Chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua mối quan hệ, tìm kiếm đối tác, online.
Tự khai tác khách hàng sẽ được chiết khấu cao hơn.
Chăm sóc khách hàng cũ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên NAM tuổi từ 22- 40
Có xe máy, điện thoại để di chuyển đến nhà khách hàng.
Giao tiếp tốt, chủ động tư vấn cho khách hàng
Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, trung thực, sẵn sàng đi công trình thực tế đo đạc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kinh nghiệm Bán hàng, Telesales, Kinh doanh nội thất là một lợi thế
Có xe máy, điện thoại để di chuyển đến nhà khách hàng.
Giao tiếp tốt, chủ động tư vấn cho khách hàng
Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, trung thực, sẵn sàng đi công trình thực tế đo đạc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kinh nghiệm Bán hàng, Telesales, Kinh doanh nội thất là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn từ 12 triệu/ tháng + Hoa hồng không giới hạn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tư vấn, kiến thức bán hàng, đo đạc rèm cửa.
Được Tranning về sản phẩm, kỹ thuật thi công, chăm sóc khách hàng
Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 1 ngày phép năm (Khi ký hợp đồng chính thức)
Du lịch hàng năm
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tư vấn, kiến thức bán hàng, đo đạc rèm cửa.
Được Tranning về sản phẩm, kỹ thuật thi công, chăm sóc khách hàng
Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 1 ngày phép năm (Khi ký hợp đồng chính thức)
Du lịch hàng năm
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
