Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 05 Đông Khê, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, hẹn phỏng vấn,... theo kế hoạch tuyển dụng của công ty
Hành chính: Cập nhật thông tin, hồ sơ của nhân sự lên hệ thống của công ty
Truyền thông nội bộ: Hỗ trợ công việc truyền thông nội bộ: đăng post vào group facebook nội bộ công ty hàng tuần, hàng tháng, phát triển kênh tiktok, kênh tuyển dụng nội bộ,...
Thực hiện hỗ trợ các công việc khác của cấp trên giao phó.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4
Học các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế,
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h/ngày)
Năng động, chủ động, ham học hỏi trong công việc
Thời gian thực tập: 6 - 8 tháng
Tại CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đào tạo theo quy định của công ty
Cung cấp dấu mộc và số liệu để thực hiện luận án
Được tạo điều kiện gắn bó và làm việc lâu dài dựa trên đánh giá năng lực
Được tham gia các hoạt động của công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN
