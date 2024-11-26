Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 05 Đông Khê, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, hẹn phỏng vấn,... theo kế hoạch tuyển dụng của công ty
Hành chính: Cập nhật thông tin, hồ sơ của nhân sự lên hệ thống của công ty
Truyền thông nội bộ: Hỗ trợ công việc truyền thông nội bộ: đăng post vào group facebook nội bộ công ty hàng tuần, hàng tháng, phát triển kênh tiktok, kênh tuyển dụng nội bộ,...
Thực hiện hỗ trợ các công việc khác của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4
Học các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế,
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h/ngày)
Năng động, chủ động, ham học hỏi trong công việc
Thời gian thực tập: 6 - 8 tháng

Tại CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đào tạo theo quy định của công ty
Cung cấp dấu mộc và số liệu để thực hiện luận án
Được tạo điều kiện gắn bó và làm việc lâu dài dựa trên đánh giá năng lực
Được tham gia các hoạt động của công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN

CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 223 Ba Cu, Vũng Tàu.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

