Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 1 Triệu

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 05 Đông Khê, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, hẹn phỏng vấn,... theo kế hoạch tuyển dụng của công ty

Hành chính: Cập nhật thông tin, hồ sơ của nhân sự lên hệ thống của công ty

Truyền thông nội bộ: Hỗ trợ công việc truyền thông nội bộ: đăng post vào group facebook nội bộ công ty hàng tuần, hàng tháng, phát triển kênh tiktok, kênh tuyển dụng nội bộ,...

Thực hiện hỗ trợ các công việc khác của cấp trên giao phó.

Sinh viên năm 3,4

Học các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế,

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h/ngày)

Năng động, chủ động, ham học hỏi trong công việc

Thời gian thực tập: 6 - 8 tháng

Được tham gia đào tạo theo quy định của công ty

Cung cấp dấu mộc và số liệu để thực hiện luận án

Được tạo điều kiện gắn bó và làm việc lâu dài dựa trên đánh giá năng lực

Được tham gia các hoạt động của công ty tổ chức

