Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: òa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công tác hành chính, giấy tờ trong bộ phận Nhân sự

- Hỗ trợ tổ chức và chuẩn bị các sự kiện nội bộ (Noel, Year-end party, v.v.)

- Cập nhật, lưu trữ tài liệu, hồ sơ nhân sự

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa tốt nghiệp các ngành liên quan

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (T2-T6)

- Hỗ trợ lương 2 triệu/tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực Hành chính – Nhân sự

- Được hướng dẫn và đào tạo trong quá trình thực tập

- Cung cấp dấu mộc xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin