Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Số 6 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hành chính chung
Tuân thủ mọi quy định, quy trình làm việc của phòng Kỹ thuật và của khách sạn;
Bảo quản, giữ gìn trang bị, dụng cụ cá nhân và trang bị, dụng cụ dùng chung luôn trong tình trạng tốt;
Báo cáo tình hình thực hiện công việc được giao cho cấp trên;
Cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được giao trong ca làm việc vào phương tiện như sổ nhật ký, bảng tin, memo …
2. Vận hành các trang thiết bị/ hệ thống kỹ thuật của khách sạn
Vận hành các trang thiết bị/ hệ thống kỹ thuật của khách sạn theo đúng tiêu chuẩn;
Tham gia thực hiện các thủ tục xử lý các tình huống khẩn cấp như cứu hộ thang máy, ứng phó hỏa hoạn, mất điện, mất nước, rò rỉ khí gas …một cách thành thạo;
Thực hiện các yêu cầu sửa chữa một cách hiệu quả;
Thực hiện các công việc được giao bởi Kỹ sư trưởng, Trợ lý KST, Giám sát kỹ thuật.
3. Bảo trì trang thiết bị/ cơ sở vật chất
Thực hiện công tác bảo dưỡng hiệu cơ sở hạ tầng, trang thiết bị/ hệ thống kỹ thuật của khách sạn theo đúng quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn/ Trình độ chuyên môn
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Cơ khí;
Thành thạo ít nhất 1 trong các nghề Điện, Nhiệt lạnh, Cơ khí, Tự động hóa, Mộc, Nề, Sơn;
Có khả năng ứng phó nhanh và hiệu quả khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.
2.Kinh nghiệm liên quan tới vị trí
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kỹ thuật của các khách sạn có cấp sao tương đương.
3.Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc
Luôn có ý thức giữ gìn kỷ luật ở mức cao nhất;
Luôn tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, khách hàng;
Giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt trong bộ phận và với các bộ phận khác trong khách sạn.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn ca.
- Được cấp đồng phục làm việc
- Lương, thưởng theo quy định tập đoàn
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Có cơ hội Được đào tạo chuyên môn
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Các chế độ khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CC5, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

