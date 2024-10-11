Tuyển Tiếng Anh thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, p.Cống Vị, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch Marketing theo chiến lược Marketing/chiến lược định vị mà BGĐ đề ra. Đề xuất các ý tưởng Marketing sáng tạo – phát triển nội dung tại các nền tảng offline: gian hàng, đại lý, các câu lạc bộ, đơn vị thể thao...; online: facebook, các sàn TMĐT, tiktok, làm việc với các KOLs... Quản lý vận hành team, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động Marketing: xây dựng nội dung (viết bài PR, tin tức, voice off clip, nội dung fanpage...), sản xuất media (hình ảnh quảng cáo, look book, clip giới thiệu sản phẩm, app ứng dụng...), booking, phát hành, in ấn... Giám sát và theo dõi các hợp đồng quảng cáo, theo dõi ngân sách Marketing trong kế hoạch được giao, đảm bảo KPIs đã được duyệt. Tổ chức thực hiện, theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing online và offline (quảng cáo, khuyến mại, upsell, truyền thông, đối tác, CSKH, ...) để đưa ra định hướng và giải pháp cho các chương trình tiếp theo. Chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu thị trường, thăm dò nhu cầu khách hàng và đề xuất các phương án marketing mới nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing.

Xây dựng kế hoạch Marketing theo chiến lược Marketing/chiến lược định vị mà BGĐ đề ra.

Đề xuất các ý tưởng Marketing sáng tạo – phát triển nội dung tại các nền tảng offline: gian hàng, đại lý, các câu lạc bộ, đơn vị thể thao...; online: facebook, các sàn TMĐT, tiktok, làm việc với các KOLs...

Quản lý vận hành team, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động Marketing: xây dựng nội dung (viết bài PR, tin tức, voice off clip, nội dung fanpage...), sản xuất media (hình ảnh quảng cáo, look book, clip giới thiệu sản phẩm, app ứng dụng...), booking, phát hành, in ấn...

Giám sát và theo dõi các hợp đồng quảng cáo, theo dõi ngân sách Marketing trong kế hoạch được giao, đảm bảo KPIs đã được duyệt.

Tổ chức thực hiện, theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing online và offline (quảng cáo, khuyến mại, upsell, truyền thông, đối tác, CSKH, ...) để đưa ra định hướng và giải pháp cho các chương trình tiếp theo.

Chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu thị trường, thăm dò nhu cầu khách hàng và đề xuất các phương án marketing mới nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,.... Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Sử dung tiếng Anh trong công việc. Am hiểu và có kinh nghiệm triển khai thực tế các kênh Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Mobile Marketing, Social Media, Affiliate Marketing, sàn TMDT). Ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Marketing các Công ty về thương mại bán lẻ, thời trang. Có mối quan hệ sâu rộng với các agency trong lĩnh vực marketing.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,....

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dung tiếng Anh trong công việc.

Am hiểu và có kinh nghiệm triển khai thực tế các kênh Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Mobile Marketing, Social Media, Affiliate Marketing, sàn TMDT).

Ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Marketing các Công ty về thương mại bán lẻ, thời trang.

Có mối quan hệ sâu rộng với các agency trong lĩnh vực marketing.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 30-50tr/tháng - thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp. Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc. Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động. Lộ trình phát triển thăng tiến, có cơ hội phát triển lên Giám đốc Marketing. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân. Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc. Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng Thương mại về thời trang. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho CBNV như: team building, du xuân, nghỉ mát...

Thu nhập 30-50tr/tháng - thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp.

Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.

Lộ trình phát triển thăng tiến, có cơ hội phát triển lên Giám đốc Marketing.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.

Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng Thương mại về thời trang.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho CBNV như: team building, du xuân, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin