Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 59 An Phú Đông 9. P. An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Liên hệ, tìm kiếm, tiếp xúc để tìm hiểu nhu cầu khách hàng, phát triển khách hàng mới trong ngành công nghiệp.
- Nhận thông tin khách hàng tìm năng từ data của công ty chuyển giao.
- Tư vấn giải pháp, giới thiệu và bán sản phẩm máy móc thiết bị công nghiệp cho khách hàng.
- Phối hợp với Trưởng bộ phận để đưa ra báo giá và đề xuất thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Gửi bảng báo giá, theo dõi, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
- Thuyết phục khách hàng để chốt thành công đơn hàng và ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, hỗ trợ bảo trì, bảo hành sản phẩm theo quy định cho khách hàng.
- Đề xuất chiến lược kinh doanh để tăng trưởng doanh thu và hoàn thành KPI doanh số.
- Tham gia hội thảo, triển lãm để quảng bá sản phẩm của công ty.
- Lập kế hoạch, báo cáo theo tuần, tháng, quý, năm gửi trưởng bộ phận và BGĐ.
- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo yêu cầu của BGĐ/Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, Internet và phần mềm chuyên ngành liên quan.
- Am hiểu về máy móc công nghiệp như: Máy in phun Date, Dây chuyền chiết rót, Máy dán nhãn, Máy dò kim loại, Máy đóng gói, Hệ thống Cân định lượng đa đầu, Cobot và Robot công nghiệp.
- Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, khảo sát vị trí và phương án lắp đặt.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Giới tính: Nam/Nữ.
Độ tuổi: từ 22 – 45.
Sức khỏe tốt.
Ngoại hình ưa nhìn.
Trung thực, hòa đồng, vui vẻ, phong thái kiên nhẫn và biết lắng nghe.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản theo KPI: 10 – 15 triệu đồng.
- Tổng thu nhập :30 – 50 triệu đồng/tháng
- Thưởng tháng 13, thưởng các ngày Lễ/Tết lớn, thưởng KPI, Đóng BHXH sau khi hết thử việc
- Hoa hồng: 2%/tổng doanh thu (trước thuế)
- Thưởng vượt doanh số: 1% (trước thuế)
- Điện thoại: công ty cấp sim hạn mức 200,000/tháng
- Xăng xe: Theo km di chuyển
- Được thăm hỏi chế độ ốm đau, hiếu hỉ, tang chế, sinh nhật ...
- Du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VIỆT MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59 An Phú Đông 9, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM

