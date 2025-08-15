Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu hành vi khách hàng, đối thủ và các xu hướng MKT trên thị trường

Đề xuất chiến lược và lập kế hoạch MKT triển khai theo từng tháng/quý/năm

Kế hoạch triển khai các chiến dịch Digital MKT, chay quảng cáo đem lại data khách hàng cho phòng kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh thu công ty

Kế hoạch triển khai phát triển thương hiệu thông qua phát triển các kênh social: Youtube, tiktok, Facebook, Website…., các sự kiện offline, báo chí, truyền hình.....

Dự trù ngân sách MKT tối ưu & quản lý ngân sách trong quá trình triển khai

Đo lường đánh giá và báo cáo lên Giám đốc về kết quả của các hoạt động diễn ra trong phòng MKT

Phân công nhiệm vụ, quản lý giám sát, đánh giá & đo lường hiệu quả của từng nhân viên trong phòng.

Tham gia tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự trong phòng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị Marketing, Marketing tổng hợp...

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành nghề giáo dục, đào tạo, bất động sản, tài chính...;

Thấu hiểu khách hàng mục tiêu, sản phẩm và đối thủ ( 3C);

Tư duy tốt về marketing (chiếc lược, customer insights, lập kế hoạch và triển khai hiệu quả)

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

Được công ty đào tạo các khóa học nâng cao chuyên môn: 2 lần/năm

Du lịch, teambuling, sự kiện: 4-5 lần/năm

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

