Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Trưởng phòng Marketing chịu trách nhiệm xây dựng chiếTrưởng phòng Marketing chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, triển khai và tối ưu toàn bộ hoạt động tiếp thị nhằm thu hút khách hàng mới, tăng trưởng doanh số và nâng tầm thương hiệu Thẩm mỹ Ngọc Phú.
Mô tả công việc
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể, tập trung vào thu hút khách hàng tiềm năng, tăng trưởng doanh số và nâng tầm thương hiệu Thẩm mỹ Ngọc Phú.
Lập kế hoạch marketing tháng/quý theo mục tiêu doanh thu, ưu tiên các chiến dịch Digital Performance (Facebook, Google, Zalo, TikTok).
Triển khai và tối ưu quảng cáo trả phí, A/B Testing nội dung – hình ảnh – CTA, đảm bảo ROAS và CPL theo ngành.
Quản lý và tối ưu phễu chuyển đổi từ lead → tư vấn → sử dụng dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với bộ phận Tư vấn/Sales.
Định hướng, kiểm duyệt nội dung quảng cáo, hình ảnh, video; lựa chọn KOLs/Influencers phù hợp.
Xây dựng hình ảnh thương hiệu đồng bộ trên tất cả kênh online & offline, triển khai các chiến dịch PR, seeding cộng đồng.
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ marketing (Digital, Content, Thiết kế, Media).
Phối hợp liên phòng ban (Tư vấn, CSKH, Chuyên môn) để tối ưu hiệu quả marketing & kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi 32–40, ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý marketing, trong đó 3 năm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp/dịch vụ cao cấp.
Thành thạo Digital Ads (Facebook, Google, Zalo, TikTok) và các công cụ đo lường (GA4, UTM, CRM).
Kinh nghiệm xây dựng và tối ưu phễu chuyển đổi; am hiểu hành vi khách hàng ngành thẩm mỹ.
Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, quản lý đội nhóm tốt; tư duy chiến lược, chủ động và linh hoạt.
Sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 30–50 triệu/tháng + thưởng hiệu quả.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ & bên ngoài.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, du lịch, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

