Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần ATEN
- Hải Phòng: 31/571 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng., Lê Chân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thu thập và xử lý data khách hàng, tư vấn và chốt sale trực tiếp tại chi nhánh.
Lãnh đạo và dẫn dắt Sales tạo ra doanh số.
Tham gia sắp xếp tổ chức lớp, lịch dạy của giáo viên, trợ giảng.
Điều hành mọi hoạt động của chi nhánh, đảm bảo hoạt động theo đúng quy trình của tổng
Quản lý tài chính, theo dõi dòng tiền thu chi tại chi nhánh
GIám sát, quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên, trợ giảng và kết quả học tập của học viên.
Tuyển dụng nhân viên tại cơ sở.
Hiện tại (Trung tâm đang cần tuyển 2 bạn sales Staff fulltime, ứng viên có thể nộp CV ứng tuyển vị trí sales)
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nữ
Có kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, linh hoạt và khả năng thích ứng với các thay đổi cao.
Có kinh nghiệm Sales.
Tư duy tốt, có khả năng làm việc nhóm, quản lý đội nhóm.
Chủ động, năng lượng, có trách nhiệm trong công việc
Biết Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế.
Thời gian làm việc ca hành chính hoặc ca chiều tối(linh hoạt).
Làm việc 6 ngày/tuần.
Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 18-18tr + thưởng + khác
Công việc ổn định, lâu dài
Được đào tạo tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc, được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Chính sách BHXH , BHYT, BHTN, nghỉ phép, theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung Tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
