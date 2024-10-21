Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần ATEN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 31/571 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng., Lê Chân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thu thập và xử lý data khách hàng, tư vấn và chốt sale trực tiếp tại chi nhánh. Lãnh đạo và dẫn dắt Sales tạo ra doanh số. Tham gia sắp xếp tổ chức lớp, lịch dạy của giáo viên, trợ giảng. Điều hành mọi hoạt động của chi nhánh, đảm bảo hoạt động theo đúng quy trình của tổng Quản lý tài chính, theo dõi dòng tiền thu chi tại chi nhánh GIám sát, quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên, trợ giảng và kết quả học tập của học viên. Tuyển dụng nhân viên tại cơ sở. Hiện tại (Trung tâm đang cần tuyển 2 bạn sales Staff fulltime, ứng viên có thể nộp CV ứng tuyển vị trí sales)
Thu thập và xử lý data khách hàng, tư vấn và chốt sale trực tiếp tại chi nhánh.
Lãnh đạo và dẫn dắt Sales tạo ra doanh số.
Tham gia sắp xếp tổ chức lớp, lịch dạy của giáo viên, trợ giảng.
Điều hành mọi hoạt động của chi nhánh, đảm bảo hoạt động theo đúng quy trình của tổng
Quản lý tài chính, theo dõi dòng tiền thu chi tại chi nhánh
GIám sát, quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên, trợ giảng và kết quả học tập của học viên.
Tuyển dụng nhân viên tại cơ sở.
Hiện tại (Trung tâm đang cần tuyển 2 bạn sales Staff fulltime, ứng viên có thể nộp CV ứng tuyển vị trí sales)

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ Có kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, linh hoạt và khả năng thích ứng với các thay đổi cao. Có kinh nghiệm Sales. Tư duy tốt, có khả năng làm việc nhóm, quản lý đội nhóm. Chủ động, năng lượng, có trách nhiệm trong công việc Biết Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế. Thời gian làm việc ca hành chính hoặc ca chiều tối(linh hoạt). Làm việc 6 ngày/tuần.
Giới tính : Nữ
Có kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, linh hoạt và khả năng thích ứng với các thay đổi cao.
Có kinh nghiệm Sales.
Tư duy tốt, có khả năng làm việc nhóm, quản lý đội nhóm.
Chủ động, năng lượng, có trách nhiệm trong công việc
Biết Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế.
Thời gian làm việc ca hành chính hoặc ca chiều tối(linh hoạt).
Làm việc 6 ngày/tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-18tr + thưởng + khác Công việc ổn định, lâu dài Được đào tạo tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc, được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện Chính sách BHXH , BHYT, BHTN, nghỉ phép, theo quy định của nhà nước. Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung Tâm.
Thu nhập: 18-18tr + thưởng + khác
Công việc ổn định, lâu dài
Được đào tạo tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc, được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Chính sách BHXH , BHYT, BHTN, nghỉ phép, theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung Tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ATEN

Công Ty Cổ Phần ATEN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-anh-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job215136
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất