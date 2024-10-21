Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 31/571 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng., Lê Chân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thu thập và xử lý data khách hàng, tư vấn và chốt sale trực tiếp tại chi nhánh. Lãnh đạo và dẫn dắt Sales tạo ra doanh số. Tham gia sắp xếp tổ chức lớp, lịch dạy của giáo viên, trợ giảng. Điều hành mọi hoạt động của chi nhánh, đảm bảo hoạt động theo đúng quy trình của tổng Quản lý tài chính, theo dõi dòng tiền thu chi tại chi nhánh GIám sát, quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên, trợ giảng và kết quả học tập của học viên. Tuyển dụng nhân viên tại cơ sở. Hiện tại (Trung tâm đang cần tuyển 2 bạn sales Staff fulltime, ứng viên có thể nộp CV ứng tuyển vị trí sales)

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ Có kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, linh hoạt và khả năng thích ứng với các thay đổi cao. Có kinh nghiệm Sales. Tư duy tốt, có khả năng làm việc nhóm, quản lý đội nhóm. Chủ động, năng lượng, có trách nhiệm trong công việc Biết Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế. Thời gian làm việc ca hành chính hoặc ca chiều tối(linh hoạt). Làm việc 6 ngày/tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-18tr + thưởng + khác Công việc ổn định, lâu dài Được đào tạo tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc, được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện Chính sách BHXH , BHYT, BHTN, nghỉ phép, theo quy định của nhà nước. Được tham gia các khóa học tiếng Anh miễn phí tại Trung Tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

