Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà ANTA, KĐT Sala Thủ Đức, số 7

- 9 Đường số 7, p.An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tổ chức, sắp xếp, điều phối hàng hoá dựa trên tình hình tồn kho và tình hình bán của các gian hàng. Lập kế hoạch phân chia hàng mới cho các gian hàng. Phân tích tồn kho, phân tích bán hàng. Tham mưu, đề xuất các chương trình khuyến mại cho cửa hàng. Liên hệ và làm việc với các bên vận chuyển và nhà cung cấp. Tham gia vào việc điều phối hàng hoá cho toàn bộ hệ thống. Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.
Tổ chức, sắp xếp, điều phối hàng hoá dựa trên tình hình tồn kho và tình hình bán của các gian hàng.
Lập kế hoạch phân chia hàng mới cho các gian hàng.
Phân tích tồn kho, phân tích bán hàng.
Tham mưu, đề xuất các chương trình khuyến mại cho cửa hàng.
Liên hệ và làm việc với các bên vận chuyển và nhà cung cấp.
Tham gia vào việc điều phối hàng hoá cho toàn bộ hệ thống.
Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, kho vận, Thương mại hoặc Kế toán. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự. Sử dụng tiếng Anh trong công việc. Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc. Biết sử dụng word, excel, thư điện tử, internet, mạng xã hội.
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, kho vận, Thương mại hoặc Kế toán.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
Sử dụng tiếng Anh trong công việc.
Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc.
Biết sử dụng word, excel, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 thứ 2 đến thứ 6, 2 ngày thứ 7/tháng. Có nhà ăn phục vụ nhân sự công ty. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc theo quy định công ty. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13. Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt. Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty. Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 thứ 2 đến thứ 6, 2 ngày thứ 7/tháng.
Có nhà ăn phục vụ nhân sự công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc theo quy định công ty.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt.
Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-anh-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job235052
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất