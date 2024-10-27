Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà ANTA, KĐT Sala Thủ Đức, số 7 - 9 Đường số 7, p.An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tổ chức, sắp xếp, điều phối hàng hoá dựa trên tình hình tồn kho và tình hình bán của các gian hàng. Lập kế hoạch phân chia hàng mới cho các gian hàng. Phân tích tồn kho, phân tích bán hàng. Tham mưu, đề xuất các chương trình khuyến mại cho cửa hàng. Liên hệ và làm việc với các bên vận chuyển và nhà cung cấp. Tham gia vào việc điều phối hàng hoá cho toàn bộ hệ thống. Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, kho vận, Thương mại hoặc Kế toán. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự. Sử dụng tiếng Anh trong công việc. Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc. Biết sử dụng word, excel, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 thứ 2 đến thứ 6, 2 ngày thứ 7/tháng. Có nhà ăn phục vụ nhân sự công ty. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc theo quy định công ty. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13. Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt. Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty. Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin