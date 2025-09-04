Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực Bán và cho Thuê Thiết bị Cẩu Cargo, xe nâng người làm việc trên cao

Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.

Đảm bảo doanh số theo kế hoạch.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khoa cơ khí, máy móc công trình

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành máy móc công trình

Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực. ( Lương cơ bản + hoa hồng)

Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, phụ cấp theo vị trí.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina

