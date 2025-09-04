Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực Bán và cho Thuê Thiết bị Cẩu Cargo, xe nâng người làm việc trên cao
Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.
Đảm bảo doanh số theo kế hoạch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khoa cơ khí, máy móc công trình
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành máy móc công trình
Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thoả thuận theo năng lực. ( Lương cơ bản + hoa hồng)
Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, phụ cấp theo vị trí.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
