Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Làm việc với Giám đốc BP người Hàn, Nhật cùng 8 CNV khác người Việt

Sẽ được học việc cụ thể

Đối ứng cải tiến, quản lý các vấn đề gia công nguyên liệu màn hình

Thực hiện, đối ứng, đánh giá đặc tính, điều kiện sản xuất phù hợp với các công đoạn trong giai đoạn phát triển của mỗi loại hàng hóa

Quản lý hệ thống công việc một cách trôi chảy

Tỉ lệ công việc nghiệp vụ: 80% liên quan kỹ thuật gia công, 20% cho quản lý hệ thống công việc

Nam, nữ, tuổi 1992 - 2000

Bắt buộc Trình độ: Semon, CĐ, ĐH, Du học chuyên ngành bất kỳ (Ưu tiên học ngành điện tử, kỹ thuật, công nghiệp, tự động hóa, công nghiệp, máy móc, kinh tế kỹ thuật)

Tiếng Nhật JLPT N2 trở lên giao tiếp khá.

Bắt buộc sử dụng khá tin học văn phòng: Excel, word, powerpoint.,

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công việc liên quan kỹ thuật, sản xuất, cải tiến sản phẩm trong các công ty sản xuất, gia công..

Lương tổng: 13-17 triệu

(Lương trả theo độ tuổi, kinh nghiệm liên quan, bằng cấp ngoại ngữ nếu có)

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30, từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ T7, CN

Có xe đưa đón các tuyến từ Hà Nội

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

