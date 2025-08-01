Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Làm việc với Giám đốc BP người Hàn, Nhật cùng 8 CNV khác người Việt
Sẽ được học việc cụ thể
Đối ứng cải tiến, quản lý các vấn đề gia công nguyên liệu màn hình
Thực hiện, đối ứng, đánh giá đặc tính, điều kiện sản xuất phù hợp với các công đoạn trong giai đoạn phát triển của mỗi loại hàng hóa
Quản lý hệ thống công việc một cách trôi chảy
Tỉ lệ công việc nghiệp vụ: 80% liên quan kỹ thuật gia công, 20% cho quản lý hệ thống công việc

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, tuổi 1992 - 2000
Bắt buộc Trình độ: Semon, CĐ, ĐH, Du học chuyên ngành bất kỳ (Ưu tiên học ngành điện tử, kỹ thuật, công nghiệp, tự động hóa, công nghiệp, máy móc, kinh tế kỹ thuật)
Tiếng Nhật JLPT N2 trở lên giao tiếp khá.
Bắt buộc sử dụng khá tin học văn phòng: Excel, word, powerpoint.,
Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công việc liên quan kỹ thuật, sản xuất, cải tiến sản phẩm trong các công ty sản xuất, gia công..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tổng: 13-17 triệu
(Lương trả theo độ tuổi, kinh nghiệm liên quan, bằng cấp ngoại ngữ nếu có)
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30, từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ T7, CN
Có xe đưa đón các tuyến từ Hà Nội
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đại Lộ Thăng Long

