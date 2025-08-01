Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Openrays
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2A, R6 Royal city, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
●Tìm kiếm nguồn hàng từ Trung Quốc (trực tiếp, 1688, taobao...)
●Đàm phán và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
●Giám sát, theo dõi tiến độ mua hàng
●Phối hợp với bộ phận quản lý giao hàng
●Khảo sát, nghiên cứu biến động về giá, cập nhật thường xuyên giá cả thị trường
●Phân tích, so sánh giá, lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
●Có kinh nghiệm Sourcing nguồn hàng 1 năm
●Có kinh nghiệm mua hàng, đàm phán giá cả, am hiểu thị trường Trung Quốc
●Tốt nghiệp các trường Đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung
●Chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 trở lên
●Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm quản lý
●Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Openrays Thì Được Hưởng Những Gì
• Đóng BHXH ngay khi hết thử việc
• Phụ cấp gửi xe, ăn trưa, ăn ca
• Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật
• Teambuilding, du lịch cùng công ty
• Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
• Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước
• Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Openrays
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
