Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2A, R6 Royal city, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

●Tìm kiếm nguồn hàng từ Trung Quốc (trực tiếp, 1688, taobao...)

●Đàm phán và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

●Giám sát, theo dõi tiến độ mua hàng

●Phối hợp với bộ phận quản lý giao hàng

●Khảo sát, nghiên cứu biến động về giá, cập nhật thường xuyên giá cả thị trường

●Phân tích, so sánh giá, lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Có kinh nghiệm Sourcing nguồn hàng 1 năm

●Có kinh nghiệm mua hàng, đàm phán giá cả, am hiểu thị trường Trung Quốc

●Tốt nghiệp các trường Đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung

●Chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 trở lên

●Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm quản lý

●Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Openrays Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng BHXH ngay khi hết thử việc

• Phụ cấp gửi xe, ăn trưa, ăn ca

• Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật

• Teambuilding, du lịch cùng công ty

• Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

• Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước

• Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Openrays

