Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH MTV Kosei Quốc tế làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Công ty KOSEI mở dịch vụ SPA tại Ecopark - Văn Giang, cần tuyển dụng 01 vị trí Trợ lý cho Quản lý người Nhật.

Thực hiện phiên dịch cho Quản lý người nhật.

Tư vấn các sản phẩm SPA.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

- Nữ, tuổi dưới 35

- Có chứng chỉ tiếng Nhật N2, hoặc N3, hoặc không có chứng chỉ nhưng tự tin nghe nói giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật.

- Biết thêm tiếng Anh, đam mê làm đẹp là lợi thế.

- Ưu tiên người ở gần để thuận tiện đi lại làm việc hàng ngày tại Ecopark.

- Phỏng vấn trước Tết và đi làm từ sau Tết âm lịch.

Tại Công ty TNHH MTV Kosei Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi TỐT.

- Làm giờ hành chính.

-Thưởng các ngày Lễ, Tết hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ của Công ty.

- Tham quan, du lịch hàng năm.

