Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Tư vấn cho khách hàng đảm bảo tuân thủ và hiệu quả công tác Thuế, Kế toán.
Cung cấp dịch vụ Kế toán và Thuế cho khách hàng.
Lập và soát xét báo cáo tài chính.
Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị báo cáo VAT, PIT, CIT, FCT.
Tư vấn cho khách hàng các thắc mắc của khách hàng về thuế, kế toán
Quản lý và huấn luyện nhân viên thực hiện dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, học vấn
- Cử nhân kế toán – tài chính – kiểm toán
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán & Thuế
Kỹ năng mềm
- Thành thạo tiếng Anh (viết và nói), tiếng Nhật là một lợi thế;
- Kỹ năng tư vấn tốt;
- Có trình độ về MS Excel, Word và PowerPoint;
- Năng động, đáng tin cậy, có định hướng làm dịch vụ tư vấn và có khả năng làm việc dưới áp lực;
- Sẵn sàng cải thiện, nâng cấp kỹ năng theo yêu cầu của nhiệm vụ
- Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng làm việc độc lập tốt;
- Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời.

Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15– 23 triệu đồng trở lên tùy theo kinh nghiệm.
Lương thứ 13 và thưởng năm Tài chính tùy theo kết quả công việc.
Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên và bảo hiểm sức khoẻ cho bậc senior trở lên.
Hỗ trợ lên đến 100% học phí học và thi chứng chỉ Kế toán
Được tham gia các khóa đào tạo về Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Ứng viên thành công sẽ được hưởng điều kiện làm việc tốt với môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp cởi mở, phúc lợi và đãi ngộ cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

