Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Tư vấn cho khách hàng đảm bảo tuân thủ và hiệu quả công tác Thuế, Kế toán.

Cung cấp dịch vụ Kế toán và Thuế cho khách hàng.

Lập và soát xét báo cáo tài chính.

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị báo cáo VAT, PIT, CIT, FCT.

Tư vấn cho khách hàng các thắc mắc của khách hàng về thuế, kế toán

Quản lý và huấn luyện nhân viên thực hiện dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, học vấn

- Cử nhân kế toán – tài chính – kiểm toán

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán & Thuế

Kỹ năng mềm

- Thành thạo tiếng Anh (viết và nói), tiếng Nhật là một lợi thế;

- Kỹ năng tư vấn tốt;

- Có trình độ về MS Excel, Word và PowerPoint;

- Năng động, đáng tin cậy, có định hướng làm dịch vụ tư vấn và có khả năng làm việc dưới áp lực;

- Sẵn sàng cải thiện, nâng cấp kỹ năng theo yêu cầu của nhiệm vụ

- Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng làm việc độc lập tốt;

- Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời.

Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15– 23 triệu đồng trở lên tùy theo kinh nghiệm.

Lương thứ 13 và thưởng năm Tài chính tùy theo kết quả công việc.

Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên và bảo hiểm sức khoẻ cho bậc senior trở lên.

Hỗ trợ lên đến 100% học phí học và thi chứng chỉ Kế toán

Được tham gia các khóa đào tạo về Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Ứng viên thành công sẽ được hưởng điều kiện làm việc tốt với môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp cởi mở, phúc lợi và đãi ngộ cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin