Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIANG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bàn giao các máy ngành may: máy in sơ đồ, trải cắt… có liên quan đến tự động hóa và kết nối với máy tính.

Hỗ trợ kỹ thuật phần cứng cho các thiết bị kết nối hệ thống sản xuất như máy in sơ đồ, máy đọc barcode, thiết bị tự động hóa,...

Phối hợp với bộ phận IT và sản xuất để xử lý lỗi hệ thống ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất.

Các công việc khác theo sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20 – 40.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật máy tính, Điện – điện tử,... (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa phần cứng, lắp ráp máy tính, xử lý thiết bị văn phòng.

Có thể đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIANG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận: (theo năng lực thực tế) Thu nhập: từ 12 – 18 triệu/tháng + Thưởng theo hiệu quả công việc.

Làm việc giờ Hành chính (Thứ 2 – Thứ 7)

Chế độ phúc lợi khen thưởng xứng đáng, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ Lễ, Tết. Các hoạt động teambuilding, du lịch…

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo Luật hiện hành.

Thưởng tháng 13 kết quả hoạt động kinh doanh.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Được công ty hướng dẫn, đào tạo công việc trực tiếp tại Nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIANG THÀNH

