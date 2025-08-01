Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 399 Ngọc Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Lập phiếu thu tiền, chi tiền mặt hàng ngày khi có phát sinh.
Nhập phiếu mua hàng hàng ngày từ nhà cung cấp.
Kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng sau khi xuất cho khách hàng.
Nhập phiếu kế toán cho hoàn ứng, công cụ dụng cụ, tài sản. lương.
Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ: thuế VAT, thuế TNDN, thuế TNCN.
Quản lý các khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Lập báo cáo tình hình vay, trả nợ ngân hàng. Báo cáo kế hoạch trả gốc, lãi hàng tháng.
Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất: quỹ, tài sản cố định, công vụ dụng cụ.
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định của văn phòng và nhà hang (về mặt giá trị)
Quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng.
Quản lý các khoản phải trả/phải thu. Hàng tháng tiến hành đối chiếu với các nhà cung cấp và khách hàng.
Chịu trách nhiệm về các khoản phải thu và đảm bảo thu hồi công nợ đủ và đúng thời hạn
Kiểm tra các chứng từ đã đóng dấu “Đã thanh toán” và lưu giữ cẩn thận.
Kiểm tra và đối chiếu sổ quỹ của thủ quỹ với sổ quỹ kế toán.
Theo dõi hợp đồng.
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.
Kiểm tra lại và kết xuất các báo cáo tài chính hàng tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đôc phù hợp với chuyên môn.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc tài chính
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng máy tính, giao tiếp, làm việc nhóm
Cẩn thận, kiên nhẫn và trung thực
Biết Tiếng Anh là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Khu vực Long Biên

Tại Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:13 – 17 triệu (Thoả thuận theo năng lực);
Công ty đóng Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định;
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm;
Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết; tham quan nghỉ mát hàng năm; khám sức khỏe định kỳ...;
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp;
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một

Công ty Cổ Phần Biết Một Dạy Một

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Văn Miếu, Văn Miếu _ Quốc Tử Giám, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

