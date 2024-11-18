Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của Giám đốc.
Tiếp nhận các cuộc gọi hay đặt lịch hẹn với các đối tác là cá nhân/tổ chức có liên lạc với ban giám đốc.
Lưu giữ thông tin tài liệu đã, đang và sắp được xử lý trong kho dữ liệu để phục vụ việc tra cứu.
Thực hiện nghiệp vụ kế toán thu, chi, thanh toán bằng tiền mặt tiền gửi đối với các khoản thu, chỉ, thanh toán tại Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính hoặc những chuyên ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
Giới tính: Nữ, độ tuổi 22 – 30.
Có ngoại hình, giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.
Có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000/tháng + thưởng + phụ cấp.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

