Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa

Hành chính

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của Giám đốc.

Tiếp nhận các cuộc gọi hay đặt lịch hẹn với các đối tác là cá nhân/tổ chức có liên lạc với ban giám đốc.

Lưu giữ thông tin tài liệu đã, đang và sắp được xử lý trong kho dữ liệu để phục vụ việc tra cứu.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán thu, chi, thanh toán bằng tiền mặt tiền gửi đối với các khoản thu, chỉ, thanh toán tại Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính hoặc những chuyên ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

Giới tính: Nữ, độ tuổi 22 – 30.

Có ngoại hình, giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000/tháng + thưởng + phụ cấp.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển

