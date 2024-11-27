Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23/28 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất, tham mưu cho Giám đốc; Tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến của Giám đốc đến các Phòng ban/ Bộ phận;

Tổ chức, sắp xếp và báo cáo các công việc, lịch họp hàng ngày;

Theo dõi, phân tích, báo cáo kế hoạch và kết quả công việc, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và kế hoạch một cách tốt nhất;

Phối hợp với các bộ phận tham gia vận hành dự án kinh doanh, Truyền thông, Marketing của công ty;

Đóng góp xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các đơn vị liên quan;

Thực hiện và theo dõi các công việc khác theo phân công của Giám đốc;

Các công việc khác trao đổi cho tiết trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sắp/ Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại,...;

Có tinh thần chủ động, trách nhiệm và kỷ luật cao trong công việc;

Có tham vọng, nhiệt huyết và cầu tiến; Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc;

Khả năng quản trị, điều phối công việc; Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt;

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc; Có kỹ năng tổng hợp, phân tích báo cáo;

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp lương trong quá trình thực tập;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm;

Văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, phá vỡ “khối silo” trong nội bộ. Một tập thể đa dạng, hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển mạnh mẽ;

Được tham gia các hoạt động văn hóa sôi nổi của công ty: Du lịch 04 lần/ năm, teambuilding, liên hoan, sinh nhật, YEP,...;

Cơ hội được trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích lũy kinh nghiệm về thương hiệu, truyền thông, Marketing;

Được đào tạo theo mô hình training on job;

Được tham gia các cuộc thi giải case chuyên nghiệp của công ty;

Được đào tạo và tham gia các khóa học miễn phí về nghiệp vụ Marketing, Branding, Planning,...; Được cập nhật và nâng cao các kiến thức chuyên môn liên tục từ công ty và đối tác;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức ngay khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.