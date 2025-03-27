Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ
- Thừa Thiên Huế
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Tiếp nhận, tham vấn, hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, triển khai, giám sát, đôn đốc công việc của các phòng ban để triển khai các mục tiêu, kế hoạch đề ra;
Truyền đạt thông tin của Giám đốc tới các phòng ban, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Giám đốc;
Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp;
Giúp việc cho Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;
Luôn nắm chắc những kế hoạch sự kiện và có thể trở thành người phát ngôn đại diện của công ty trong một số trường hợp cần thiết.
Tổ chức, tham gia các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì;
Thực hiện các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Làm việc tại Huế
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên trong ngành Bất động sản
Có khả năng đọc báo cáo và các dữ liệu liên quan tới dự án, khách hàng, thị trường.
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, kỹ năng phân tích, năng lực giải quyết vấn đề
Thành thạo các phần mềm chuyên ngành và vi tính văn phòng, các công cụ hỗ trợ lưu trữ Data, các công cụ phân tích số liệu.
Kỹ năng Tổ chức, quản lý thời gian và quản lý nhiều công việc cùng lúc, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc
Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp thành thạo (Viết và nói)
Kỹ năng giao tiếp thành thạo (Viết và nói)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
12 ngày phép năm
Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Teambuilding và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
