Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận, tham vấn, hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, triển khai, giám sát, đôn đốc công việc của các phòng ban để triển khai các mục tiêu, kế hoạch đề ra;
Truyền đạt thông tin của Giám đốc tới các phòng ban, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Giám đốc;
Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp;
Giúp việc cho Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;
Luôn nắm chắc những kế hoạch sự kiện và có thể trở thành người phát ngôn đại diện của công ty trong một số trường hợp cần thiết.
Tổ chức, tham gia các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì;
Thực hiện các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Làm việc tại Huế

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành, Luật, Marketing, Kinh tế, Quản tri kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên trong ngành Bất động sản
Có khả năng đọc báo cáo và các dữ liệu liên quan tới dự án, khách hàng, thị trường.
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, kỹ năng phân tích, năng lực giải quyết vấn đề
Thành thạo các phần mềm chuyên ngành và vi tính văn phòng, các công cụ hỗ trợ lưu trữ Data, các công cụ phân tích số liệu.
Kỹ năng Tổ chức, quản lý thời gian và quản lý nhiều công việc cùng lúc, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc
Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp thành thạo (Viết và nói)Kỹ năng Tổ chức, quản lý thời gian và quản lý nhiều công việc cùng lúc, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc
Kỹ năng giao tiếp thành thạo (Viết và nói)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Tham gia BHXH, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
12 ngày phép năm
Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Teambuilding và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 7, KĐT mới An Cựu, P. An Đông, Tp.Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

