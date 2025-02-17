Tuyển Trợ lý Tập Đoàn IPC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn IPC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Tập Đoàn IPC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

*** Địa điểm làm việc: Km 89, quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng
- Hỗ trợ Tổng giám đốc/Ban giám đốc các hoạt động đón tiếp, tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng/ đối tác, lên biên bản hoặc ghi nhớ các nội dung với khách hàng/ đối tác cho Tổng giám đốc/Ban giám đốc .
- Sắp xếp việc tổ chức và tham gia vào các cuộc họp nội bộ định kỳ hoặc đột xuất của Công ty với vai trò thư ký cuộc họp, ghi chép biên bản họp.
- Sắp xếp, nhắc nhở lịch trình làm việc cho Tổng giám đốc.
- Tiếp nhận và truyền đạt bằng văn bản, email… các chỉ đạo của Tổng giám đốc đến các cá nhân, bộ phận phòng ban có liên quan.
- Theo dõi, giám sát, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện của các bộ phận phòng ban chuyên môn để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch.
- Tiếp nhận và kiểm tra các loại văn bản, chứng từ, hồ sơ các bộ phận chuyển đến trước khi gửi trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt.
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về kế hoạch, định hướng phát triển của công ty.
- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm của các Phòng ban, Nhà máy.
- Trực văn phòng, trả lời điện thoại và hoàn thành các công việc khác do Tổng giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn IPC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn IPC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

