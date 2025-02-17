Tuyển Trợ lý Tập Đoàn IPC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

*** Địa điểm làm việc: Km 89, quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng

- Hỗ trợ Tổng giám đốc/Ban giám đốc các hoạt động đón tiếp, tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng/ đối tác, lên biên bản hoặc ghi nhớ các nội dung với khách hàng/ đối tác cho Tổng giám đốc/Ban giám đốc .

- Sắp xếp việc tổ chức và tham gia vào các cuộc họp nội bộ định kỳ hoặc đột xuất của Công ty với vai trò thư ký cuộc họp, ghi chép biên bản họp.

- Sắp xếp, nhắc nhở lịch trình làm việc cho Tổng giám đốc.

- Tiếp nhận và truyền đạt bằng văn bản, email… các chỉ đạo của Tổng giám đốc đến các cá nhân, bộ phận phòng ban có liên quan.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện của các bộ phận phòng ban chuyên môn để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch.

- Tiếp nhận và kiểm tra các loại văn bản, chứng từ, hồ sơ các bộ phận chuyển đến trước khi gửi trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về kế hoạch, định hướng phát triển của công ty.

- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm của các Phòng ban, Nhà máy.

- Trực văn phòng, trả lời điện thoại và hoàn thành các công việc khác do Tổng giám đốc yêu cầu.