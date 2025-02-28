Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH kỹ thuật HSPK Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Phiên dịch trong các buổi họp, phỏng vấn .



- Khả năng ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng



- Dịch hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, tài liệu các phòng ban yêu cầu, sếp giao cho...

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương



- Ưu tiên có kinh nghiệm hành chính, kế toán hoặc mảng liên quan



- Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt khi gặp gỡ đối tác khách hàng .



- Tiếng Trung 4 kỹ năng là lợi thế lớn.



- Tin học văn phòng cơ bản



- Có khả năng đàm phán, ứng xử tốt, biến tấu tình huống khi cần thiết .



- Chăm chỉ, hăm học hỏi, muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH kỹ thuật HSPK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Bao ăn ở, phụ cấp chuyên cần,...



- Mức lương 15M (Có thể cao hơn theo năng lực).



- Đước hưởng lương tháng 13, các chế độ ngày Lễ, Tết.



- Thưởng nóng khi có sáng kiến.



- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.



- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật HSPK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin