Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hỗ trợ các bộ phận trong xưởng chế xuất, giao tiếp và xử lý các công việc liên quan đến tiếng Trung.
Quản lý và dịch tài liệu kỹ thuật, hợp đồng và báo cáo từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp Trung Quốc để đảm bảo tiến độ công việc.
Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến sản phẩm và quy trình sản xuất trong xưởng.
Thực hiện các công việc hành chính khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan.
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK 5 trở lên
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường xưởng chế xuất hoặc lĩnh vực liên quan là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần học hỏi và phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 12-18tr tùy theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

