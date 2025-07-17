Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán

Xuất hóa đơn đầu ra, lưu trữ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ thanh toán.

Lưu trữ hóa đơn, hợp đồng, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định.

Quản lý thu, theo dõi, thanh toán chi phí doanh nghiệp

Quản lý công nợ, phải thu, phải trả

Quản lý dấu, CKS

Tính công, tính lương hàng tháng

Báo cáo thuế hoặc Phối hợp cung cấp dữ liệu với kế toán thuế để báo cáo định kỳ.

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc được phân công.

Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học khối ngành kế toán, kiểm toán các trường Kinh tế, tài chính

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm toàn thời gian ở vị trí tương đương, Có kinh nghiệm làm kế toán thuế.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa/Smartpro

Có kỹ năng về chuyên môn, có khả năng sắp xếp công việc khoa học, kỹ năng xử lý tình huống nhanh, kĩ tính, chịu khó trong công việc;

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu áp lực. Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp các bộ phận liên quan;

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000 – 18.000.000 VND

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của Pháp luật.

Team building hàng năm.

Thưởng lễ. tết theo quy định.

Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, trau dồi nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.