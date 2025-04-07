Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TP Bắc Ninh
- Hải Phòng, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ trưởng phòng trong việc giám sát, theo dõi, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.
Làm báo cáo tổng hợp kết quả của các bộ phận.
Thông dịch, phiên dịch cho trưởng phòng trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác…
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên.
Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết tốt (từ HSK5 trở lên)
Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint...
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, có khả năng đánh giá và tổng hợp thông tin.
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 12.000000 - 15.000.000
Phúc lợi:
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Lương tháng 13.
Team building/du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.
Tiệc cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
