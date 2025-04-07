Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Bắc Ninh - Hải Phòng, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ trưởng phòng trong việc giám sát, theo dõi, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.

Làm báo cáo tổng hợp kết quả của các bộ phận.

Thông dịch, phiên dịch cho trưởng phòng trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác…

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên.

Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết tốt (từ HSK5 trở lên)

Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint...

Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, có khả năng đánh giá và tổng hợp thông tin.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12.000000 - 15.000.000

Phúc lợi:

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương tháng 13.

Team building/du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Tiệc cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI

