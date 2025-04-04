Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện các công tác hành chính: Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, hợp đồng liên quan;

Quản lý nhân sự: chấm công, giải đáp thắc mắc về chế độ, quyền lợi

Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Hỗ trợ công tác sự kiện: Xây kế hoạch, chuẩn bị khâu tổ chức, hậu cần sự kiện,...;

Phiên dịch trong các cuộc họp

Làm việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ hai đến thứ 7 (nghỉ trưa 1h30)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, đánh máy

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Trợ lý, Nhân viên Nhân sự,…

Tỉ mỉ, cận thận, có tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ Laptop trong quá trình làm việc

Thu nhập hấp dẫn, được thỏa thuận khi phỏng vấn

Chế độ BHXH, BHYT,… ngày nghỉ lễ Tết theo luật định

Du lịch trong và ngoài nước, sinh nhật, hiếu hỷ, party hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID

