Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc
Thực hiện các công tác hành chính: Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, hợp đồng liên quan;
Quản lý nhân sự: chấm công, giải đáp thắc mắc về chế độ, quyền lợi
Hỗ trợ công tác tuyển dụng
Hỗ trợ công tác sự kiện: Xây kế hoạch, chuẩn bị khâu tổ chức, hậu cần sự kiện,...;
Phiên dịch trong các cuộc họp
Làm việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ hai đến thứ 7 (nghỉ trưa 1h30)
Yêu Cầu Công Việc
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, đánh máy
Quyền Lợi
Được hỗ trợ Laptop trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
