Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện các công tác hành chính: Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, hợp đồng liên quan;
Quản lý nhân sự: chấm công, giải đáp thắc mắc về chế độ, quyền lợi
Hỗ trợ công tác tuyển dụng
Hỗ trợ công tác sự kiện: Xây kế hoạch, chuẩn bị khâu tổ chức, hậu cần sự kiện,...;
Phiên dịch trong các cuộc họp
Làm việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ hai đến thứ 7 (nghỉ trưa 1h30)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, đánh máy
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Trợ lý, Nhân viên Nhân sự,…
Tỉ mỉ, cận thận, có tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ Laptop trong quá trình làm việc
Thu nhập hấp dẫn, được thỏa thuận khi phỏng vấn
Chế độ BHXH, BHYT,… ngày nghỉ lễ Tết theo luật định
Du lịch trong và ngoài nước, sinh nhật, hiếu hỷ, party hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

