Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Quý Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thực hiện công việc kế toán của công ty, đảm bảo các hoạt động kế toán được thực hiện đúng quy định, quy trình và chính xác.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày một cách chính xác và kịp thời.

Lập các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả.

Tham gia công tác kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán tổng hợp theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Có 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt trong môi trường thương mại.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng báo cáo tài chính (thành thạo phần mềm Odoo là một lợi thế)

-Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, quản trị rủi ro

-Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

-Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần PharmaDi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xem xét điều chỉnh định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PharmaDi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin