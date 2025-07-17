Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 đường 6B KDC Vĩnh Lộc , P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Thu thập và xử lý chứng từ, tập hợp hóa đơn, chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lệ theo quy định pháp luật.
- Hạch toán nghiệp vụ ghi chép, phân loại và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.
- Theo dõi và đối chiếu số liệu, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) với khách hàng, nhà cung cấp.
- Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận (kho, bán hàng, ngân hàng) để đảm bảo tính chính xác. Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng và chênh lệch tỷ giá (nếu có).
- Cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu khi có đoàn kiểm toán nội bộ hoặc độc lập.
- Cập nhật quy định pháp lý, nắm bắt và áp dụng kịp thời các thay đổi về luật thuế, chế độ kế toán.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu luật thuế, kế toán.
- Có khả năng đọc hiểu và cập nhật chính sách thuế.
- Nắm vũng nguyên tắc hạch toán kế toán. Báo cáo thuế.
- Biết kiểm tra và lên sổ sách kế toán.
- Biết xây dựng bảng lương và hạch toán lương.
- Biết quyết toán tờ khai TNDN, GTGT
- Trung thực, chịu khó, chăm chỉ.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Amis, Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9 - 12 triệu/tháng
Thưởng KPI, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán và quản lý.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Du lịch và team building thường niên
Thưởng các ngày Lễ Tết
Tổ chức hội thao hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 Đường 6B, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

