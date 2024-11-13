Tuyển Hành chính Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Phúc Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các dự án của công ty.
Làm cầu nối giữa Giám đốc và nhà cung cấp Trung Quốc, đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng và hiệu quả.
Biên dịch và phiên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.
Thực hiện công tác phiên dịch trực tiếp trong các buổi họp, gặp gỡ đối tác hoặc các sự kiện có sự tham gia của đối tác nói tiếng Trung.
Chuẩn bị, theo dõi lịch làm việc, cuộc họp và các hoạt động của Giám đốc.
Tham gia tổ chức, sắp xếp các cuộc họp, hội nghị, và các sự kiện khác.
Soạn thảo, dịch thuật và lưu trữ tài liệu, báo cáo, văn bản theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tiếng Trung.
Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong vị trí trợ lý hoặc thư ký, đặc biệt là trong môi trường sử dụng tiếng Trung.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng (Microsoft Office).
Có trách nhiệm, trung thực, cẩn thận và chú trọng chi tiết.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 14.000.000VND, có thể thỏa thuận thêm
Đóng BHXH
Trợ cấp ăn trưa, đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà shophouse TT01-09-103 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

